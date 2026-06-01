Strategy 2022'den bu yana ilk kez 32 BTC sattı; hisse fiyatları düştü

Strategy şirketi, geçtiğimiz hafta 32 Bitcoin (BTC) sattığını duyurdu. Bu, 2022 yılındaki vergi avantajlarıyla ilgili işlemden bu yana yapılan ilk satış olup, şirket bu fonları imtiyazlı hisse senetleri üzerindeki temettü ödemelerini finanse etmek için kullandı. Bu haberi Cointelegraph.com bildiriyor .

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan 8-K raporuna göre, 32 BTC ortalama 77.135 USD fiyatla toplam 2,5 milyon USD karşılığında satıldı. Sonuç olarak şirketin toplam rezervi 843.738 BTC'den 843.706 BTC'ye geriledi. Bu haberin ardından Nasdaq borsasında işlem gören MSTR hisseleri %6'dan fazla değer kaybederek 148,70 USD seviyelerine geriledi.

Söz konusu satış, yatırımcılar arasında Strategy şirketinin imtiyazlı hisseler yoluyla finansman modeli konusunda endişeleri artırdı. Birçok kişi, temettü yükümlülüklerinin gelecekte şirketi daha fazla Bitcoin satmaya zorlayabileceğinden endişe ediyordu. Şirket daha önce 2022 yılında 704 BTC satmış ve iki gün sonra 810 BTC geri almıştı.

Bitcoin fiyatı da bu verilerin açıklanmasının ardından 72.000 USD'nin altına düştü ve CoinGecko verilerine göre 71.939 USD civarında dengelendi. Ayrıca Strategy, Mayıs ayının son haftasında 801.994 adet A Sınıfı (MSTR) hissesini satarak 128,3 milyon USD gelir elde etmişti.

Şirket lideri Michael Saylor hafta sonu yeni bir faaliyetin sinyalini vermiş olsa da, haftalık alımların gerçekleşmemesi ve aksine satış yapılması birçok yatırımcı için sürpriz oldu.