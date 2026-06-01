Ethereum yatırımcıları varlıklarını mı satıyor: On-chain veri analizi

Ethereum (ETH) fiyatının geçtiğimiz hafta 2.000 USD seviyesine yaklaşmasının ardından, projenin ilk yatırımcılarından biri varlıklarını satmaya başladı. Bu durum piyasada fiyatların daha da düşeceği endişelerini artırdı. Ancak on-chain veriler ve trader analizleri duruma farklı bir açıdan bakmamızı sağlıyor. Bu konuda Cointelegraph.com haber veriyor.

Analitik platformu Lookonchain verilerine göre, ağın ilk yıllarından beri token tutan büyük bir Ethereum balinası, geçen hafta toplam 136 milyon USD değerinde ETH varlığı sattı. Yatırımcı, ortalama 2.041 USD fiyattan 55.000 ve 9.442 adetlik ETH partilerini borsaya taşıdı. Buna rağmen, bu durumun kitlesel bir eğilime dönüşmediği gözlemleniyor.

"HODL waves" analizi, Ethereum'un toplam arzının büyük bir kısmının farklı zaman dilimlerinde hareketsiz kaldığını gösteriyor. İlginç bir şekilde, uzun vadeli sahiplerin (5-7 yıllık kohort) payı geçen yıla göre biraz artarak yüzde 8,59'dan yüzde 9'a ulaştı. Bu, "eski" yatırımcıların çoğunun hala varlıklarına sadık kaldığını gösteriyor.

Şu anda piyasadaki ana hareketler kısa vadeli yatırımcılar tarafından gerçekleştiriliyor. Örneğin, varlıklarını 3 ila 6 ay arasında tutanların payı yüzde 13,5'ten yüzde 9'a düştü. Bu, Ethereum OG'lerinin (ilk yatırımcılar) toplu halde piyasadan ayrıldığına dair varsayımları çürütüyor.

Şu anda ETH/USD paritesi 2.000 USD seviyesindeki psikolojik sınır civarında dalgalanıyor. Traderlar fiyatın dip noktasını belirlemeye çalışırken, Glassnode verileri 2022'de fiyatın 1.000 USD'nin altına düştüğü dönemdeki aktivitenin şimdikinden çok daha yüksek olduğunu gösteriyor.