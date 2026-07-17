Kokand-1912 savunmayı güçlendirdi: Yeni transfer açıklandı
Kokand-1912, yaz transfer döneminde kadrosuna bir tecrübeli futbolcu daha kattı. Sezonun ilk yarısını Andijon formasıyla geçiren defans oyuncusu Ibrohim Yo‘ldoshev, artık 'şahinler'in başarısı için ter dökecek.
Kulüp transferi resmen doğruladı
Kokand ekibinin basın servisi, 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren şahinlerin yeni hedefi yetenekli defans oyuncusu Ibrohim Yo‘ldoshev oldu" ifadeleri yer aldı.
Sözleşme süresi ve anlaşmanın mali detayları henüz açıklanmadı.
Sezona Andijon'da başlamıştı
Ibrohim Yo‘ldoshev, 2026 sezonunun ilk yarısını Andijon kadrosunda geçirdi. Yaz arasında kulüp, Yo‘ldoshev dahil birçok futbolcuyla yollarını ayırmıştı.
Savunma oyuncusunun maç pratiği ve Süper Lig ortamındaki tecrübesi, sezonun ikinci yarısında Kokand-1912'ye büyük katkı sağlayabilir.
Yedi kulüpte forma giydi
5 Haziran 1999'da Taşkent'te doğan Yo‘ldoshev, kariyeri boyunca birçok Özbekistan kulübünde oynadı.
Farklı yıllarda şu takımlarda forma giydi:
Paxtakor;
Metallurg;
Surxon;
Dinamo;
Navbahor;
Lokomotiv;
Andijon kulüplerinin onurunu korudu.
Ayrıca futbolcu, Özbekistan'ın U-19, U-21 ve U-23 genç milli takımlarına da çağrıldı.
Yeni takımında nasıl bir görev bekliyor?
Yo‘ldoshev'in gelişiyle Kokand-1912'nin savunma hattındaki rekabetin artması bekleniyor. Birçok kulüpte edindiği tecrübeyle takımın savunmada istikrarlı bir performans sergilemesine yardımcı olabilir.
Kulüp basın servisi, futbolcuyu Kokand-1912 ailesine kabul ederek yeni takımında başarılar diledi.
Sizce Ibrohim Yo‘ldoshev, Kokand-1912'nin vazgeçilmez savunmacısı olabilir mi?
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