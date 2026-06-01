Bitwise, Superstate'in 259 milyon dolarlık kripto fonunu satın aldı

Varlık yönetim şirketi Bitwise, Superstate'in Crypto Carry Fund (USCC) fonunu devralma sürecini tamamladı. Bu tokenlaştırılmış yatırım aracı, piyasadan bağımsız kripto alım satım stratejileri yoluyla getiri sağlamaya odaklanıyor. Bitwise, 7 Mayıs'ta Superstate'in FundOS platformuna odaklanma kararı alması nedeniyle fon yönetimini devraldığını duyurdu. Bu gelişmeyi Cointelegraph.com bildiriyor .

Nitelikli yatırımcılara açık olan fon, kripto para vadeli işlemleri ile spot fiyatlar arasındaki farktan yararlanmaya dayalı "cash-and-carry" stratejisini kullanıyor. Geçiş sürecinin ardından fon, USCC token sembolünü ve mevcut akıllı sözleşmelerini korudu. Bitwise verilerine göre, 29 Mayıs itibarıyla fonun yönetimi altındaki varlıklar yaklaşık 259 milyon USD seviyesindeydi ve yüzde 4 civarında getiri sağladı.

Fon portföyü; nakit teminat, tokenlaştırılmış hazine bonoları ve Solana (SOL), EtherFi (eETH) ile XRP gibi kripto varlıkların bir karışımından oluşuyor. USCC hisseleri, Aave, Kamino ve Morpho gibi DeFi protokollerinde kredi işlemleri için teminat olarak kullanılabiliyor. 2017 yılında kurulan Bitwise, şu anda ETF'ler ve özel fonlar aracılığıyla toplam 11 milyar USD değerinde müşteri varlığını yönetiyor.

Tokenlaştırılmış aktif strateji fonları sektörü hızlı bir büyüme gösteriyor. RWA.xyz verilerine göre, bu kategorideki varlık hacmi bir yıl içinde 449 milyon dolardan 1,38 milyar dolara, yani yüzde 200'den fazla artış kaydetti. Bu eğilim doğrultusunda T. Rowe Price gibi büyük varlık yöneticileri de Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıklara doğrudan yatırım yapan aktif yönetilen ETF'ler üzerinde çalışıyor.