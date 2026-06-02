Japonya hükümeti kripto ETF ve yene endeksli stablecoinleri destekliyor

Japonya'nın iktidardaki Liberal Demokrat Partisi (LDP) üyeleri, ülkenin kripto para vergi sistemini reforme etme ve Japon yenine endeksli stablecoinleri geliştirme girişimi başlattı. Nada News'in haberine göre, blokzincir teknolojilerini geliştirme üzerine çalışan parlamento derneği, Maliye Bakanı Satsuki Katayama'ya özel bir tavsiye metni sundu. Belge; stablecoinler, borsa yatırım fonları (ETF), merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) ve blokzincir uygulamalarının hayata geçirilmesi konularını içeriyor. Bu konuda Cointelegraph.com haber veriyor.

Tavsiye metninde, perakende kripto türev işlemleri için kaldıraç limitinin iki katına çıkarılması ve dijital varlıklara dayalı ETF'ler için yasal bir çerçeve oluşturulması önerildi. Maliye Bakanı Katayama, bu önerilere yanıt olarak Japonya'nın küresel değişimlerin gerisinde kalmaması gerektiğini vurguladı ve ABD'deki kripto mevzuatını örnek gösterdi. LDP üyesi Junichi Kanda ise, yen stablecoinlerinin yaygınlaştırılması da dahil olmak üzere Asya genelinde zincir üstü (on-chain) finans sisteminin genişletilmesi gerektiğini belirtti.

Bu girişim, Japonya hükümetinin kripto varlıkları ödeme aracı değil, finansal araç olarak sınıflandırmaya izin vermesinden iki ay sonra duyuruldu. Ülkenin Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) da kripto ETF'lere izin vermek için düzenleyici sistemde değişiklik yapmayı planlıyor. Şu anda 320 milyar dolar büyüklüğündeki küresel stablecoin piyasasına ağırlıklı olarak USD'ye endeksli tokenlar hakim durumda.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) verilerine göre, yen stablecoinlerinin piyasa değeri, dolara endeksli coinlerin %0,01'inden daha azını oluşturuyor. Aynı zamanda, ABD'deki düzenleyici baskı altındaki tahmin platformu Polymarket, 2030 yılına kadar Japonya pazarına girme fırsatlarını değerlendiriyor. Ancak ülkedeki katı kumar yasaları, şirket için ciddi bir engel teşkil edebilir.