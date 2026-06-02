Strategy şirketinin Bitcoin satışı piyasada yeni sorular doğurdu

·39·Ekonomi
Strategy şirketinin Bitcoin satışı piyasada yeni sorular doğurdu

Michael Saylor liderliğindeki Strategy şirketi, "asla satmama" felsefesinden vazgeçerek ilk kez Bitcoin sattığını açıklamasının ardından Pazartesi günü hisseleri düşüşe geçti. Nasdaq borsasında işlem gören MSTR hisseleri haftanın başında yüzde 6,5'ten fazla değer kaybetti, ancak günün ikinci yarısında bu düşüş biraz yavaşladı. Bu haberi Cointelegraph.com bildiriyor .

Araştırma firması Delphi Digital'in analizine göre, geçen hafta satılan 32 Bitcoin (BTC), piyasadaki uzun vadeli beklentileri değiştirdi. Yatırımcılar artık şirketi sadece bir kripto para biriktirme aracı olarak değil, bilançosunu yönetmede esnek bir yaklaşıma sahip kurumsal bir hazine modeli olarak görüyor.

Şirket başkanı Michael Saylor, bu satışı STRC adı verilen ve Bitcoin destekli temettü ödeyen imtiyazlı hisseleri destekleme stratejisinin bir parçası olarak açıkladı. Saylor'a göre bu adım, hissedar değerini artırmayı ve hisse başına düşen Bitcoin miktarını optimize etmeyi amaçlıyor.

Strategy CEO'su Phong Le ise Bitcoin'i alış fiyatına yakın bir değerde satmanın vergi yükümlülüklerini azaltmaya yardımcı olduğunu vurguladı. Satılan miktar şirketin toplam rezervlerine kıyasla çok küçük olsa da, bu olayın Bitcoin piyasasındaki likidite ve kurumsal yönetim dinamikleri üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor.

BitcoinStrategyNasdaqKriptoYatırım
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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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