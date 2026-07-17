SpaceX şirketinin Starship roket fırlatması ertelendi: Elon Musk nedenini açıkladı

Uzayı fethetme yolundaki en büyük projelerden biri olan Starship roketinin bir sonraki test uçuşu, beklenmedik bir teknik arıza nedeniyle durduruldu. SpaceX, Teksas'taki sahadan gerçekleştirilmesi planlanan 13. test uçuşunu son saniyelerde iptal etmek zorunda kaldı. Bu durum, uzay yük taşıma sistemini geliştirme sürecinde bir başka ciddi sınav olarak görülüyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket CEO'su Elon Musk'ın belirttiğine göre, uçuşu iptal etme kararı otomatik sistem tarafından alındı. Geri sayımın durdurulmasına, dört Raptor motorunun belirlenen sürede çalışmaması neden oldu. Söz konusu arıza, uçuş güvenliğini sağlamak ve pahalı ekipmanı korumak amacıyla sistemin anında tepki vermesine yol açtı.

Teknik arızalar ve motorların durumu

Başarısız denemenin ardından uzmanlar çalışmayan motorları tespit etti: Bunlar R137, R78, R113 ve R131 numaralı ünitelerdir. Dikkat çekici olan nokta, R78 motorunun daha önce Booster 19 sisteminde kullanılmış ancak ilk testten sonra sökülmüş olmasıdır. ixbt.com'un bilgilerine göre, bu motorların neden ateşlenmediği şu anda mühendisler tarafından derinlemesine inceleniyor.

Uçuş durdurulduktan sonra uzmanlar hemen roketten yakıt boşaltma işlemlerine başladı. Bu süreç, güvenlik protokollerinin zorunlu bir parçası olup patlama riskini ortadan kaldırmaya hizmet eder. Elon Musk'ın ifadelerine göre, bir sonraki denemeden önce Starship gemisindeki iki Raptor motoru tamamen yenileriyle değiştirilecek.

Bir sonraki deneme ne zaman yapılacak?

SpaceX ekibi, arızaları gidermek için hızlı bir çalışma başlattı. Tüm sistemler yeniden kontrolden başarıyla geçerse ve motor değişim süreci plana uygun ilerlerse, yeni uçuş birkaç gün içinde gerçekleştirilebilir. Şirket, her testten elde edilen hataları analiz ederek Starship projesini mükemmelliğe ulaştırmayı hedefliyor.

Starship projesi sadece SpaceX için değil, tüm insanlığın Mars'a uçuşu ve Ay'ı keşfetme planları için stratejik öneme sahip. Bu nedenle, her test uçuşu dünya kamuoyu ve teknoloji meraklıları tarafından dikkatle takip ediliyor. Şu anda Teksas'taki uzay limanında hazırlık çalışmaları devam ediyor.