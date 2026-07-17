Guardiola finalin anahtarını açıkladı: İspanya'nın neye ihtiyacı var?

·68·Spor
Guardiola finalin anahtarını açıkladı: İspanya'nın neye ihtiyacı var?

Arjantin ile İspanya arasındaki 2026 Dünya Kupası finali öncesinde Pep Guardiola, kritik maçın kaderini değiştirebilecek faktörleri sıraladı. Uzmana göre İspanya'nın kazanması için takımın üç liderinin en üst seviyede performans göstermesi gerekiyor.

Guardiola final için net bir taraf seçmedi

Manchester City, Bayern Münih ve Barcelona kulüplerinde görev yapmış olan uzman, Dünya Kupası'nda saygı duyduğu futbolcuların oynadığı takımları destekleyeceğini belirtti.

Guardiola, "Hangi takım kazanırsa kazansın, benim için sevindirici olacak. Eğer Arjantin kazanırsa, orada birlikte çalıştığım oyuncular var ve onlar adına mutlu olurum" dedi.

Ayrıca Fransa ve Portekiz kadrolarında da oyununu takdir ettiği futbolcuların bulunduğunu vurguladı. AS gazetesine göre Guardiola, turnuvada belirli bir milli takımdan ziyade, yakınlık duyduğu oyuncuların başarısını takip etti.

İspanya için kritik üçlü açıklandı

Guardiola, İspanya'nın finaldeki şansını yüksek görüyor. Ancak ona göre, takımın Arjantin karşısında oyunu kontrol edebilmesi için üç futbolcunun performansı belirleyici olacak.

Guardiola, "Eğer Rodri orta sahada Pedri ile birlikte oyunu tamamen kontrol edebilirse ve Lamine Yamal en iyi oyununu sergilerse, İspanya maçın kaderini tayin eden taraf olabilir" dedi.

Rodri ve Pedri'nin görevi topa sahip olmak, Arjantin'in hızlı ataklarını sınırlamak ve İspanya'nın alışılagelmiş oyun temposunu belirlemek olacak. Yamal ise kanattaki bireysel aksiyonlarıyla rakip savunma için ana tehdidi oluşturabilir.

Orta saha mücadelesi finalin kaderini belirleyecek mi?

İspanya, topa sahip olma ve kısa paslarla rakibe baskı kurmayı seviyor. Arjantin ise rakip hatalarını hızlı değerlendiren, savunmadan hücuma keskin geçişler yapabilen bir takım.

Bu nedenle Rodri ve Pedri merkezde üstünlüğü ele geçirirse, Arjantinli hücumcular topsuz kalabilir. Aksine, Lionel Messi ve takım arkadaşlarına boş alan bırakılırsa, İspanya için durum zorlaşacaktır.

FIFA'nın final öncesi yayınladığı analizde de Rodri'nin dahil olduğu orta saha mücadelesi, belirleyici eşleşmelerden biri olarak gösterildi.

Yamal'dan en iyi oyun bekleniyor

Guardiola'nın Lamine Yamal'ı özellikle belirtmesi tesadüf değil. Genç kanat oyuncusunun hızı, bire bir pozisyonlardaki becerisi ve beklenmedik kararları Arjantin savunması için ciddi sorunlar yaratabilir.

Ancak final öncesinde Yamal takımdan ayrı çalıştı. İspanya Futbol Federasyonu bunun bir tedbir ve yük yönetimi olduğunu, oyuncunun finalde oynamasına engel bir durumun bulunmadığını açıkladı.

Kritik maç 19 Temmuz'da

İspanya ile Arjantin arasındaki 2026 Dünya Kupası finali, 19 Temmuz'da ABD'nin East Rutherford şehrindeki New York New Jersey Stadium'da oynanacak.

Arjantin, son şampiyon unvanıyla üst üste ikinci kez kupayı kazanmaya çalışacak. İspanya ise yeni nesliyle tarihindeki bir sonraki dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Guardiola, İspanya'ya galibiyet garantisi vermedi. Ancak finalin ana formülünü net bir şekilde ortaya koydu: Rodri ve Pedri merkezi ele geçirmeli, Lamine Yamal ise en güçlü oyununu sergilemeli.

Sizce Guardiola'nın bahsettiği üçlü, Arjantin'e karşı finalin kaderini değiştirebilir mi?

Pep GuardiolaİspanyaArjantinManchester CityBarcelona
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

2026 Dünya Kupası finalinde Atletico rekoru: Kulübün 10 temsilcisi var2026 Dünya Kupası finalinde Atletico rekoru: Kulübün 10 temsilcisi varBugün, 10:36Fırtına Arjantin'in final planlarını değiştirdiFırtına Arjantin'in final planlarını değiştirdiBugün, 10:31Shakira Messi'yi övdü ve Antonela'dan da bahsettiShakira Messi'yi övdü ve Antonela'dan da bahsettiBugün, 10:25Guardiola, Klopp hakkında: «Taktiklerini değiştirerek beni çıldırtıyordu»Guardiola, Klopp hakkında: «Taktiklerini değiştirerek beni çıldırtıyordu»Bugün, 10:13Olise, Vinicius'un yerini mi alacak? Real Madrid büyük bir takası tartışıyorOlise, Vinicius'un yerini mi alacak? Real Madrid büyük bir takası tartışıyorBugün, 10:07Messi ve Yamal final öncesi bir istatistikte öne çıktıMessi ve Yamal final öncesi bir istatistikte öne çıktıBugün, 10:01
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı