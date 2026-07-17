Guardiola finalin anahtarını açıkladı: İspanya'nın neye ihtiyacı var?

Arjantin ile İspanya arasındaki 2026 Dünya Kupası finali öncesinde Pep Guardiola, kritik maçın kaderini değiştirebilecek faktörleri sıraladı. Uzmana göre İspanya'nın kazanması için takımın üç liderinin en üst seviyede performans göstermesi gerekiyor.

Guardiola final için net bir taraf seçmedi

Manchester City, Bayern Münih ve Barcelona kulüplerinde görev yapmış olan uzman, Dünya Kupası'nda saygı duyduğu futbolcuların oynadığı takımları destekleyeceğini belirtti.

Guardiola, "Hangi takım kazanırsa kazansın, benim için sevindirici olacak. Eğer Arjantin kazanırsa, orada birlikte çalıştığım oyuncular var ve onlar adına mutlu olurum" dedi.

Ayrıca Fransa ve Portekiz kadrolarında da oyununu takdir ettiği futbolcuların bulunduğunu vurguladı. AS gazetesine göre Guardiola, turnuvada belirli bir milli takımdan ziyade, yakınlık duyduğu oyuncuların başarısını takip etti.

İspanya için kritik üçlü açıklandı

Guardiola, İspanya'nın finaldeki şansını yüksek görüyor. Ancak ona göre, takımın Arjantin karşısında oyunu kontrol edebilmesi için üç futbolcunun performansı belirleyici olacak.

Guardiola, "Eğer Rodri orta sahada Pedri ile birlikte oyunu tamamen kontrol edebilirse ve Lamine Yamal en iyi oyununu sergilerse, İspanya maçın kaderini tayin eden taraf olabilir" dedi.

Rodri ve Pedri'nin görevi topa sahip olmak, Arjantin'in hızlı ataklarını sınırlamak ve İspanya'nın alışılagelmiş oyun temposunu belirlemek olacak. Yamal ise kanattaki bireysel aksiyonlarıyla rakip savunma için ana tehdidi oluşturabilir.

Orta saha mücadelesi finalin kaderini belirleyecek mi?

İspanya, topa sahip olma ve kısa paslarla rakibe baskı kurmayı seviyor. Arjantin ise rakip hatalarını hızlı değerlendiren, savunmadan hücuma keskin geçişler yapabilen bir takım.

Bu nedenle Rodri ve Pedri merkezde üstünlüğü ele geçirirse, Arjantinli hücumcular topsuz kalabilir. Aksine, Lionel Messi ve takım arkadaşlarına boş alan bırakılırsa, İspanya için durum zorlaşacaktır.

FIFA'nın final öncesi yayınladığı analizde de Rodri'nin dahil olduğu orta saha mücadelesi, belirleyici eşleşmelerden biri olarak gösterildi.

Yamal'dan en iyi oyun bekleniyor

Guardiola'nın Lamine Yamal'ı özellikle belirtmesi tesadüf değil. Genç kanat oyuncusunun hızı, bire bir pozisyonlardaki becerisi ve beklenmedik kararları Arjantin savunması için ciddi sorunlar yaratabilir.

Ancak final öncesinde Yamal takımdan ayrı çalıştı. İspanya Futbol Federasyonu bunun bir tedbir ve yük yönetimi olduğunu, oyuncunun finalde oynamasına engel bir durumun bulunmadığını açıkladı.

Kritik maç 19 Temmuz'da

İspanya ile Arjantin arasındaki 2026 Dünya Kupası finali, 19 Temmuz'da ABD'nin East Rutherford şehrindeki New York New Jersey Stadium'da oynanacak.

Arjantin, son şampiyon unvanıyla üst üste ikinci kez kupayı kazanmaya çalışacak. İspanya ise yeni nesliyle tarihindeki bir sonraki dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Guardiola, İspanya'ya galibiyet garantisi vermedi. Ancak finalin ana formülünü net bir şekilde ortaya koydu: Rodri ve Pedri merkezi ele geçirmeli, Lamine Yamal ise en güçlü oyununu sergilemeli.

Sizce Guardiola'nın bahsettiği üçlü, Arjantin'e karşı finalin kaderini değiştirebilir mi?