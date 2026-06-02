Anchorage, kripto ticaretinde karşı taraf risklerini azaltan platformunu başlattı

·36·Ekonomi
Anchorage, kripto ticaretinde karşı taraf risklerini azaltan platformunu başlattı

Anchorage Digital, kurumsal müşterilerin kripto piyasalarında işlem yaparken varlıklarını federal olarak düzenlenen bankasında tutmalarına olanak tanıyan bir takas platformu başlattı. Şirket, bu çözümün karşı taraf ve operasyonel riskleri yönetmeye yardımcı olduğunu belirtti. Cointelegraph.com'un haberine göre bildiriyor .

Pazartesi günü duyurulan Coordinated Multiparty Settlement (CMS) sistemi; ticaret platformlarını, ana aracı kurumları ve kurumsal müşterileri ortak bir takas katmanı üzerinden birbirine bağlar. Bu süreçte varlıklar, tüm ticaret süreci boyunca Anchorage Digital Bank'ın kontrolü altında kalır. CMS, finansman yükümlülüklerini doğrular ve katılımcılar arasındaki takasları koordine ederek varlık transferi sayısını azaltır.

Şirket verilerine göre sistem, kripto piyasalarında yaygın olan borsa hesaplarını önceden finanse etme (pre-funding) ihtiyacını azaltmak için tasarlandı. Anchorage, birçok kripto işleminin borsa, saklama kuruluşu ve takas acentesi rollerini tek bir platformun üstlendiği offshore platformlarda gerçekleşmesini eleştirdi.

CMS modelinde ana aracı kurumlar müşteri bakiyelerini ve kredi ilişkilerini yönetirken, ticaret platformları eşleştirme motoru (matching engine) görevi görür. Anchorage ise saklama ve takas hizmetleri sağlar. Proje, günlük milyarlarca dolarlık işlem hacmine sahip Spotex döviz ticaret platformu ile ortaklaşa başlatılıyor.

Günümüzde finansal kurumlar ve dijital varlık şirketleri, tokenize edilmiş varlıklar ve kurumsal ticaret altyapısını hızla genişletiyor. Özellikle Canton Network, blokzinciri tabanlı takasları inceleyen firmalar için merkezi bir merkez haline geliyor. Ayrıca Standard Chartered gibi büyük bankalar da dijital varlık saklama ve piyasa altyapısına yatırım yapmaya devam ediyor.

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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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