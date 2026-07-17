Shakira Messi'yi övdü ve Antonela'dan da bahsetti

·8·Spor
Shakira Messi'yi övdü ve Antonela'dan da bahsetti

Arjantin milli takımının İngiltere karşısında aldığı dramatik galibiyet, Latin Amerikalı yıldızları da kayıtsız bırakmadı. Ünlü şarkıcı Shakira, Lionel Messi'nin 39 yaşında bile dünya futbolunda belirleyici bir figür olmaya devam ettiğini özellikle vurguladı.

«Messi'nin yaptıkları hayranlık verici»

Shakira, sosyal medya hesabında Messi'nin başarısının arkasında yeteneğinin yanı sıra büyük bir disiplin ve mesleğine olan bağlılığın yattığını belirtti.

Şarkıcı, «Messi'nin yaptıkları gerçekten hayranlık verici! Bu, işine derin bir bağlılık duyan disiplinli bir insanın değerlerini gösteriyor» diye yazdı.

Ona göre Arjantin kaptanı, yaşı ve karşılaştığı çeşitli zorlukların bir insanın potansiyelini belirlemediğini oyunuyla kanıtlıyor.

Shakira'nın sözleri şu şekilde aktarıldı: «O, zamana ve çeşitli zorluklara karşı savaşarak, bir insanı yaşının veya başkalarının söylediklerinin değil, kendi kimliğinin tanımladığını kanıtlıyor.»

Antonela Roccuzzo neden özellikle anıldı?

Shakira mesajında Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo'yu da andı. Şarkıcıya göre, futbolcunun yanında onu destekleyen birinin olması, büyük sonuçlara ulaşmada önemli bir rol oynuyor.

Shakira, «Yanında Antonela Roccuzzo gibi bir kadının olması ona güç ve ilham veriyor» diye yazdı.

Antonela, Arjantin'in İngiltere ile oynadığı yarı final maçını stadyumdan takip etti. Maçın ardından çocuklarıyla birlikte takımın üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline çıkmasını kutladı.

Messi son dakikalarda oyunu değiştirdi

İngiltere yarı finalde skoru ilk açan taraf olmuş ve uzun süre üstünlüğünü korumuştu. Ancak maçın son bölümünde Arjantin baskıyı artırarak rakip kaleyi iki kez havalandırdı.

Messi gol atmasa da Arjantin'in her iki golünde de belirleyici asisti yapan isimdi. 39 yaşındaki futbolcunun son dakikalardaki hamleleri, takımına 2-1'lik skorla iradeli bir galibiyet ve final biletini getirdi.

Shakira'nın övgüsü de tam olarak bu noktaya odaklandı: Messi yaşına rağmen, en büyük baskının olduğu maçlarda bile sonuca etki etmeye devam ediyor.

Önümüzde İspanya ile son sınav var

Arjantin, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya milli takımı ile karşı karşıya gelecek. Karar maçı 19 Temmuz'da ABD'nin East Rutherford şehrindeki New York New Jersey Stadyumu'nda oynanacak.

Arjantin üst üste ikinci ve tarihinde dördüncü kez dünya şampiyonu olmayı hedefliyor. İspanya ise 2010'dan sonra bir kez daha kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Messi yarı finalde gol atmasa da maçın kahramanı oldu. Şimdi asıl soru şu: Finalde de Shakira'nın tarif ettiği kararlılığı ve ustalığı sergileyebilecek mi?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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