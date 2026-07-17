Olise, Vinicius'un yerini mi alacak? Real Madrid büyük bir takası tartışıyor

·29·Spor
Olise, Vinicius'un yerini mi alacak? Real Madrid büyük bir takası tartışıyor

Real Madrid, yaz transfer döneminde Avrupa futbolunun en büyük anlaşmalarından birine imza atabilir. Madrid ekibi, Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise'yi kadrosuna katmak istiyor; transferi finanse etmek için ise Vinicius Junior’ı satma seçeneği de göz ardı edilmiyor.

Olise, Real Madrid'e gitme isteğini gizlemiyor

L'Equipe'in haberine göre, 24 yaşındaki Fransız futbolcu yakın çevresine Bayern Münih'ten ayrılıp Real Madrid'e transfer olma arzusunu dile getirdi.

Olise'nin Dünya Kupası sırasında Kylian Mbappé ve Aurélien Tchouaméni gibi Madridli oyunculardan kulüpteki ortam hakkında bilgi aldığı söyleniyor. Real Madrid yönetimi ise turnuva sona erdikten sonra transfer için harekete geçebilir.

Vinicius'un geleceği neden belirsiz?

Kaynaklara göre, Vinicius Junior'ın Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor. Brezilyalı forvet henüz yeni bir sözleşme imzalamadı.

Eğer Vinicius, kulübün sunduğu mali şartları kabul etmezse, Madrid ekibi onu bedelsiz kaybetmemek adına bu yaz satışını değerlendirebilir. Transferden elde edilecek gelirin, Olise için yapılacak yüksek maliyetli anlaşmayı finanse etmekte kullanılacağı belirtiliyor.

İki futbolcunun değeri ne kadar?

Transfermarkt portalı Michael Olise'ye 150 milyon Euro, Vinicius Junior'a ise 140 milyon Euro değer biçiyor. Ancak piyasa değeri, futbolcunun resmi bonservis bedeli değil; Bayern Münih anlaşma için çok daha yüksek bir meblağ talep edebilir.

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L'Equipe'e göre, Olise transferinin 200-250 milyon Euro'yu bulma ihtimali var. Bu gerçekleşirse, anlaşma futbol tarihindeki en pahalı transferlerden biri olacak.

Bayern Münih kolay kolay ikna olmayacak

Olise'nin Münih ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Bu nedenle Bayern, müzakerelerde güçlü bir konumda ve kilit oyuncularından birini ucuza bırakmaya niyeti yok.

Fransız futbolcu genellikle sağ kanatta görev yapıyor. Onun gelişi, Real Madrid hücumunda Kylian Mbappé ile yeni bir ikili oluşmasına ve takımın kanat oyununun değişmesine yol açabilir.

Resmi görüşmeler henüz doğrulanmadı

Bununla birlikte, bu haberler şimdilik transfer dedikodusu seviyesinde kalıyor. Real Madrid, 20 Haziran'da Olise, temsilcileri veya yakınları ile doğrudan ya da dolaylı bir temas kurmadığını resmen açıklamıştı.

Ancak L'Equipe'in yeni bilgisi, Madrid ekibinin ilgisinin ciddi olduğunu ve kulübün Dünya Kupası'ndan sonra büyük bir operasyon başlatabileceğini öne sürüyor.

Şimdi asıl mesele, Vinicius'un yeni sözleşmeye vereceği tepkiye ve Bayern Münih'in Olise için talep edeceği bonservis bedeline bağlı olacak.

Sizce Real Madrid'in Vinicius'u satıp yerine Michael Olise'yi alması doğru bir karar olur mu?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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