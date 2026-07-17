2026 Dünya Kupası finalinde Atletico rekoru: Kulübün 10 temsilcisi var

·3·Spor
2026 Dünya Kupası finalinde Atletico rekoru: Kulübün 10 temsilcisi var

Arjantin ile İspanya arasındaki 2026 Dünya Kupası finalinde en çok futbolcuyla yer alacak kulübün adı belli oldu. Atletico'nun on temsilcisi final maçının katılımcıları arasında yer alıyor.

Arjantin'de altı, İspanya'da dört futbolcu

Madrid kulübünün resmi verilerine göre, Arjantin milli takımı kadrosunda Atletico ile bağlantılı altı futbolcu bulunuyor:

  • Juan Musso;

  • Nahuel Molina;

  • Julián Álvarez;

  • Giuliano Simeone;

  • Thiago Almada;

  • Nico González.

İspanya kadrosunda ise Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill ve Alejandro Grimaldo finale hazırlanıyor.

Böylece hangi takım kazanırsa kazansın, Atletico futbolcuları Dünya Kupası'nı kazanmış olacak.

Yaklaşık bir asırlık sonuç tekrarlandı

Atletico, kendi verilerinde bir kulüpten Dünya Kupası finaline bu kadar çok futbolcunun ulaşmasının 1934'ten beri görülmediğini vurguladı.

Madrid ekibi ayrıca üst üste üçüncü Dünya Kupası finalinde en çok temsilciye sahip kulüp oluyor. 2018 ve 2022 yıllarındaki final maçlarında Atletico'nun dörder futbolcusu yer almıştı.

Barcelona'nın sekiz futbolcusu finalde

Finalistler arasındaki temsilci sayısında ikinci sırada Barcelona yer alıyor. Katalan kulübünün İspanya kadrosundaki sekiz futbolcusu — Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres ve Lamine Yamal Dünya Kupası için mücadele edecek.

Barcelona bu istatistikle 2010 yılındaki sonucunu tekrarladı. O dönemde de kulübün sekiz futbolcusu İspanya ile dünya şampiyonu olmuştu.

Bir kulüp, iki farklı hayal

İspanya kazanırsa, Atletico'nun dört İspanyol temsilcisi ilk kez dünya şampiyonu olacak. Arjantin kupayı korursa, Molina, Álvarez ve Almada ikinci şampiyonluklarını kutlayacak; Musso, Simeone ve González ise ilk kez büyük ödülü kazanacak.

Arjantin ile İspanya arasındaki final maçı 19 Temmuz'da New Jersey eyaletinin East Rutherford şehrindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

Sizce finalde Atletico'nun hangi futbolcusu belirleyici kahraman olacak?

Atletico MadridDünya KupasıFutbolFinalTransfer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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