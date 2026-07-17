Guardiola, Klopp hakkında: «Taktiklerini değiştirerek beni çıldırtıyordu»

Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyeri boyunca karşılaştığı en zorlu rakibini açıkladı. Katalan uzman, tercihini Lionel Messi veya Cristiano Ronaldoile çalışan eski hocalardan yana değil, İngiltere'de yıllarca ona ciddi şekilde kafa tutan Jürgen Klopp'tan yana kullandı.

«Her 20 dakikada sistemi değiştirirdi»

Guardiola, yakın zamanda verdiği bir röportajda, eski Liverpool teknik direktörünün taktiksel açıdan onu en çok zorlayan isim olduğunu itiraf etti.

«Jürgen Klopp, tüm kariyerimdeki en büyük rakibimdi. Bu adam her 20 dakikada taktiksel sistemi değiştirebiliyordu. Beni çıldırtıyordu» ifadelerini kullandı Guardiola, AS gazetesine verdiği demeçte.

Bu görüş, Klopp'un takımlarının sadece yüksek pres ve hızlı hücumlara dayanmadığını da gösteriyor. Alman teknik adam, maç sırasında dizilişi değiştirerek rakip hocayı sürekli yeni çözümler aramaya zorluyordu.

İngiliz futbolunda unutulmaz bir rekabet

Guardiola 2016 yılında «Manchester City»nin başına geçtiğinde, Klopp çoktan Liverpool'da göreve başlamıştı. Böylece iki teknik adam, yaklaşık sekiz yıl boyunca İngiliz futbolunun en büyük rekabetlerinden birinin temelini attı.

Bir tarafta topa sahip olma, pozisyon oyunu ve pas trafiğiyle rakibi yıpratan Guardiola futbolu varken, diğer tarafta Klopp'un yoğun pres, hız ve yüksek fiziksel aktiviteye dayalı stili vardı.

Klopp, Ekim 2015'ten Mayıs 2024'e kadar Liverpool'u çalıştırdı. Kulüpteki dokuz yıllık dönemi, Premier League şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi zaferleriyle tarihe geçti.

Neden Klopp, Guardiola'yı bu kadar zorladı?

Guardiola'nın takımları genellikle maçı kontrol etmeye ve rakibin bir sonraki hamlesini tahmin etmeye odaklanır. Klopp ise sahadaki duruma göre pres yönünü, oyuncuların konumunu ve hücum geçişlerini hızla değiştirebiliyordu.

Bu yüzden Liverpool, tek bir maçta farklı kimliklere bürünebiliyordu: Bir pozisyonda yüksek pres uygularken, sonraki dakikalarda merkezi kapatıp kontra atak için boş alan kolluyordu.

Guardiola'nın «her 20 dakikada sistemi değiştirirdi» tanımı, Klopp'un işte bu taktiksel esnekliğine işaret ediyor.

Guardiola, City'deki on yıllık dönemini noktaladı

Manchester City, 22 Mayıs 2026 tarihinde Guardiola'nın sezon sonunda görevinden ayrılacağını resmen açıkladı. Kulüpte on yıl çalışarak 20 büyük kupa kazanan Guardiola, City tarihinin en başarılı teknik direktörü oldu.

Guardiola, 2024 yılında sözleşmesini 2027 yazına kadar uzatmış olsa da, anlaşma bitmeden bir yıl önce ayrılma kararı aldı. Manchester City'den ayrıldıktan sonra City Football Group bünyesinde küresel elçi ve teknik danışman olarak görev yapmaya devam edecek.

Klopp'un görevi de değişti

Jürgen Klopp ise Ocak 2025'ten bu yana Red Bull şirketinde Futbol Küresel Başkanı (Head of Global Soccer) olarak çalışıyor. Şirket ağındaki kulüplere stratejik yön veriyor, yetenekleri geliştiriyor ve genel futbol felsefesini şekillendiriyor.

Böylece, yıllarca saha kenarında birbirine karşı mücadele eden iki teknik adam, şimdilik kulüp yönetiminden uzaklaşmış durumda. Ancak Guardiola'nın itirafı, aralarındaki rekabetin futbol tarihinde özel bir yere sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce Guardiola ve Klopp'tan hangisi futbol taktikleri üzerinde daha büyük bir etki yarattı?