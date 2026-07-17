Pelé'nin forması 4,88 milyon dolara satıldı: Çuvallardan kesilen numaralar

·3·Spor
Pelé'nin forması 4,88 milyon dolara satıldı: Çuvallardan kesilen numaralar

Brezilya ve dünya futbolunun efsanesi Pelé'nin 1958 Dünya Kupası finalinde giydiği ikonik 10 numaralı mavi forma, New York'taki ünlü Sotheby's müzayedesinde rekor bir bedelle, 4,88 milyon dolara (yaklaşık 4,3 milyon avro) satıldı. Bu değer, söz konusu formayı müzayede tarihindeki en pahalı spor kıyafetleri listesinde ikinci sıraya taşıdı.

Zamin.uz bu efsanevi formanın yaratılış hikayesini, yarım asırlık yolculuğunu ve neden mavi renkte olduğunu anlatan ilginç detayları sunuyor.

Dünyanın en değerli futbol formaları: Pelé ve Maradona rekabeti

Pelé'nin bu forması spor koleksiyoncuları arasında büyük yankı uyandırdı. Şu anda müzayedede satılan futbol formaları arasında sadece bir rekortmenin gerisinde kalıyor:

Futbolcu

Turnuva ve Yıl

Satış Fiyatı

Müzayede ve Satış Yılı

Diego Maradona

1986 Dünya Kupası çeyrek finali (İngiltere maçı, 'Tanrı'nın Eli' golü)

8,1 milyon avrodan fazla

Sotheby's, 2022

Pelé

1958 Dünya Kupası finali (İsveç maçı, Brezilya'nın ilk şampiyonluğu)

4,88 milyon dolar (~4,3 milyon avro)

Sotheby's, 2026

Çuvallardan kesilen numaralar ve mavi formanın tarihi

1958 İsveç Dünya Kupası finalinde Brezilya milli takımının mavi formayla sahaya çıkması zorunlu bir önlemdi.

Mesele şu ki, ev sahibi İsveç milli takımı da geleneksel olarak sarı formayla oynuyordu. Organizatörler Brezilyalılardan sarı formalarından vazgeçmelerini isteyince, takım acilen mavi formalar hazırlamak zorunda kaldı.

O dönemden ilginç bir gerçek: 1958'de spor kıyafetleri hazırlamak bugünkü kadar modern değildi. Brezilyalı futbolcular, formalarına Brezilya Futbol Konfederasyonu amblemini ve arkadaki numaraları kendi elleriyle diktiler. Numaralar için kullanılan sarı kumaş ise, normalde spor malzemelerinin taşındığı çuvallardan kesilmişti.

İşte bu elle dikilmiş 10 numaralı mavi formayla 17 yaşındaki Pelé, finalde İsveç kalesine iki gol atarak Brezilya'yı tarihindeki ilk dünya şampiyonluğuna taşıdı. O karşılaşma Brezilyalıların 5-2'lik galibiyetiyle sona ermişti.

Formanın yarım asırlık yolculuğu

Efsanevi formanın New York müzayedesine ulaşana kadar geçtiği yol çok ilginç olaylarla dolu:

  1. Tesadüfi 10 numara: Haziran 1958.

Turnuvanın başında 10 numarayı Dida giyiyordu. Ancak grup aşamasının üçüncü maçında SSCB'ye karşı Pelé gol atıp kadroya yerleşince, teknik bir hata nedeniyle bu numaralı forma Pelé'ye verildi.

  1. Arkadaşa hediye: Temmuz 1958.

Pelé ve Dida aynı odada kalıyorlardı. Turnuva bittikten sonra Pelé bu tarihi formayı takım arkadaşı ve dostu Dida'ya hediye etti.

  1. Müzeye teslim: 1993.

Dida bu formayı ailesine teslim etti, yıllar sonra ise doğduğu şehir olan Maceio'daki Spor Müzesi'ne bağışlandı.

  1. İlk müzayede: 2004.

Müze bu formayı Christie's müzayedesi aracılığıyla sattı ve forma uzun süre özel bir koleksiyonda saklandı.

  1. Yeni rekor: Temmuz 2026.

Yıllar sonra efsanevi forma, Sotheby's müzayedesinde 4,88 milyon dolara satıldı. Yeni alıcı kimliğini gizli tutmayı tercih etti.

Orijinallik garantisi

Böylesine değerli ve tarihi bir eşyanın sahte olmadığını kanıtlamak çok önemliydi. Sotheby's müzayede evi, bu formanın orijinalliğini tam olarak garanti etti. Formanın gerçekliğini sadece ilk sahibi Dida değil, o efsanevi şampiyon kadronun diğer üç efsanevi üyesi — Nilton Santos, Orlando Peçanha ve Mário Zagallo da resmen onayladı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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