Orta Doğu alevler içinde: ABD, İran'ı art arda altıncı gece vurdu

ABD Silahlı Kuvvetleri, İran topraklarındaki bir dizi stratejik ve altyapı tesisine yönelik yeni büyük askeri saldırılar gerçekleştirdi. Washington bu saldırıların İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmak amacıyla yapıldığını vurgularken, Tahran buna karşılık olarak bölgedeki ABD askeri tesislerine saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Zamin.uz iki devlet arasındaki savaş ateşini daha da körükleyen bu çatışmanın detaylarını sunuyor.

Altıncı gece: Saldırıların coğrafyası ve sivil kayıplar

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından verilen bilgilere göre, yeni hava saldırıları 16 Temmuz'da başladı ve bu, ABD'nin İran topraklarına düzenlediği art arda altıncı gece askeri operasyonu oldu.

Askeri yetkililer saldırıların amacının İran'ın savaş kabiliyetini kısıtlamak olduğunu söylese de, İran'ın Press TV devlet televizyonu, saldırıların sadece askeri değil, sivil altyapıya da ciddi zarar verdiğini iddia ediyor.

Hasar gören ve hedef alınan tesisler:

Köprüler: Hürmüzgan eyaletindeki üç önemli köprü yıkıldı.

Konutlar: Bandar Abbas şehrindeki yerleşim bölgeleri saldırıya uğradı.

Enerji: Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nda bulunan bir elektrik trafo merkezi hedef alındı.

Havalimanları: Bandar Abbas ve İranşehr havalimanları yakınına füzeler düştü.

Nükleer tesis çevresi: İran'ın tek sivil nükleer santralinin bulunduğu Buşehr şehri çevresinde şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Kayıplar: İran tarafının ilk verilerine göre, bu saldırılar sonucunda en az 3 kişi hayatını kaybetti, ayrıca 15 vatandaş çeşitli derecelerde yaralandı.

Tahran'ın misillemesi: Bahreyn'deki ABD üssü hedefte

Saldırıların ardından İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IİDMO), ülke ordusuyla iş birliği içinde Orta Doğu bölgesinde bulunan ABD askeri tesislerine karşı misilleme operasyonu başlattı.

Tasnim haber ajansının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre:

İran'ın saldırı dronları Bahreyn'de bulunan Sahir Hava Üssü'ne saldırı düzenledi.

Saldırı sonucunda üssündeki ABD askeri helikopterleri ve keşif uçakları hedef alındı.

Bu çatışmaların arka planında komşu ülkeler de teyakkuza geçirildi. Özellikle Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerini İran füzelerini ve dronlarını düşürmek için seferber ettiğini bildirdi. Bahreyn yetkilileri ise ülkede tehlike sirenlerini çaldırdı.

Barış anlaşmasının çöküşü: Olayların kronolojisi

İki devlet arasındaki kısa süreli barışın nasıl silahlı çatışmaya dönüştüğünü aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

Tarih Olay 17 Haziran ABD ve İran arasında çatışmaların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılmasına yönelik çerçeve anlaşması imzalandı. 25 Haziran İran'a ait bir dron, Hürmüz Boğazı'ndan geçen sivil bir tankere saldırdı. ABD buna karşılık olarak İran'a ilk saldırılarını düzenledi. 8 Temmuz NATO'nun Ankara zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan mutabakat muhtırasının geçerliliğini yitirdiğini açıkladı. 13 Temmuz Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontrol altına aldığını duyurdu. 16 Temmuz ABD, İran'a karşı art arda altıncı gece büyük hava saldırıları gerçekleştirdi.

Donald Trump'ın pozisyonu ve gelecekteki tehditler

ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumu oldukça kararlı olmaya devam ediyor. Tahran yeni anlaşma şartlarını kabul etmedikçe askeri baskının süreceğini açıkça belirtti:

«İran, sunduğumuz yeni barış anlaşmasını kabul etmedikçe saldırılarımız asla durmayacak. Gerekirse sadece askeri tesisleri değil, elektrik santrallerini ve köprülerini de hedef almaya devam edeceğiz», demişti Beyaz Saray lideri açıklamalarında.

Şu anda her iki taraf da birbirine ciddi zarar verdiğini iddia ediyor, ancak bu bilgiler bağımsız uluslararası kaynaklar tarafından henüz tam olarak doğrulanmadı. Durum saat geçtikçe gerginleşiyor ve bölgede geniş çaplı bir savaş riski artıyor.