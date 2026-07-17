2026 Dünya Kupası trajedisi: Bangladeş'te en az 12 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'teki Dünya Kupası coşkusu bir dizi trajediyle gölgelendi. Ülke genelinde taraftarlar arasındaki kavgalar, bıçaklı saldırılar, elektrik çarpmaları ve trafik kazaları sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Messi'nin penaltısından sonra başlayan kavga

En çok tartışılan olay, Arjantin ile Mısır arasındaki maç sırasında Cumilla şehrinde meydana geldi.

38 yaşındaki Muhammed Şariful İslam, yerel bir çayhanede diğer vatandaşlarla birlikte maçı izliyordu. Görgü tanıklarına göre, Lionel Messi penaltıyı gole çeviremeyince, Brezilya taraftarı olan Şariful, Arjantin destekçilerinden biriyle alay etti.

Bunun üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Şariful'e birkaç kişinin saldırdığı ve aldığı yaralar nedeniyle hastaneye ulaştırılamadan hayatını kaybettiği belirtiliyor. Polis, olayla bağlantılı kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

İki kız babasız kaldı

Şariful, ailesinin geçimini elektrikli çekçek sürerek sağlıyordu. Eşi ve okul çağında iki kızı vardı.

Eşi Byuti Begum, "Futbol yüzünden bir insan nasıl öldürülebilir? İki kızım var. Şimdi onlar kime baba diyecek? Eşimi öldürenlerin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Aile üyeleri, Şariful'un kızlarını daha iyi bir okulda okutmak amacıyla iş aramak için Cumilla'ya geldiğini ve ailenin tek geçim kaynağı olduğunu belirtti.

Diğer bölgelerde de trajediler yaşandı

Dünya Kupası ile bağlantılı ölüm vakaları Bangladeş'in farklı bölgelerinde kaydedildi.

Fayaz Tacrian, Arjantin-Mısır maçını izlemeye giderken motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Mustafa Kazi ise futbol tartışması sonrası düzenlenen saldırının kurbanı oldu.

Chittagong'da Mahidul İslam, kutlamalar sırasında üzerine metal futbol kalesinin devrilmesi sonucu vefat etti. Xokon Karmakar ise taraftarların düzenlediği dostluk maçı öncesinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Habiganj bölgesinde Brezilya ve Arjantin taraftarları arasındaki çatışmalarda onlarca kişinin yaralandığı da bildirildi.

Tüm ölümler kavga sonucu değil

Yaşanan trajedilerin tamamı taraftarlar arasındaki şiddetle ilgili değil. Bazı vatandaşlar takım bayraklarını asarken elektrik akımına kapıldı, diğerleri ise kutlama etkinlikleri veya motosiklet konvoylarındaki trafik kazalarında hayatını kaybetti.

Ayrıca futbol maçları sırasındaki yoğun duygusal stresle bağlantılı sağlık sorunlarının da ölümlere neden olduğu belirtiliyor.

2022'de de 23 kişi hayatını kaybetmişti

Bangladeş'te futbol taraftarları arasındaki keskin rekabet, önceki dünya kupalarında da ağır sonuçlara yol açmıştı.

2024 yılında yayınlanan bir bilimsel araştırmada, 2022 Dünya Kupası sırasında ülkede futbolla bağlantılı 23 ölüm, 35 hastaneye yatış ve 45 yaralanma vakası kaydedildiği belirtildi. Trajediler arasında taraftar kavgalarının yanı sıra bayrak asarken yüksekten düşme ve elektrik çarpması gibi olaylar da yer aldı.

Futbol bir bayram olarak kalmalı

Bangladeş Dünya Kupası'na katılmasa da ülkede Arjantin ve Brezilya'nın milyonlarca destekçisi var. Ancak spora olan sevgi şiddete, düşmanlığa ve insan hayatını tehlikeye atan eylemlere dönüşmemelidir.

Sizce büyük futbol turnuvaları sırasında bu tür trajedileri önlemek için hangi önlemler güçlendirilmelidir?