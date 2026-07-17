OpenAI ilk cihazını tanıttı: Codex Micro klavyesi satışa sunuldu

Yapay zeka dünyasında devrim yaratan OpenAI, beklenmedik bir şekilde donanım pazarına adım attı. Birçok uzman şirketten akıllı bir cihaz veya akıllı telefon beklerken, Sam Altman'ın ekibi yazılımcılar için tasarlanmış Codex Micro adlı kompakt bir mekanik klavyeyi tanıttı. Bu cihaz, şirketin yazılım çerçevesinden çıkarak fiziksel ürün ekosistemi yaratma yolundaki ilk ciddi adımıdır. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Work Louder markasıyla iş birliği içinde geliştirilen Codex Micro klavyesi, temel olarak OpenAI platformunda kod yazan ve yapay zeka ajanlarıyla çalışan uzmanlara yöneliktir. ixbt.com'un bilgilerine göre bu aksesuar, sıradan bir klavye değil, Codex AI sistemiyle iletişimi maksimum düzeyde hızlandıran bir kontrol paneli işlevi görmektedir.

Teknik özellikler ve tasarım

Cihaz, altısı özel aydınlatma sistemine sahip 13 mekanik tuşla donatılmıştır. Bu ışıklar, yapay zeka ajanlarının durumuna göre renk değiştirerek kullanıcıya süreci görsel olarak takip etme imkanı sunar. Ayrıca klavyede, Codex sisteminin işlem gücünü ayarlamaya yarayan döner bir kontrol düğmesi bulunur. Özel joystick ise kod yeniden yapılandırma (refactoring) veya hata ayıklama (debugging) gibi karmaşık süreçleri yönetmeye yarar.

Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre tuşlara farklı komutlar atayabilirler. Örneğin, yapay zekanın önerdiği kodu kabul etmek veya reddetmek, yeni bir sohbet başlatmak ya da sesli giriş özelliğini açmak tek bir tuşla gerçekleştirilebilir. Set içerisinde, cihazı kişisel çalışma tarzına göre özelleştirmeye yardımcı olan 32 adet değiştirilebilir tuş kapağı (keycaps) bulunmaktadır.

Fiyat ve gelecek planları

Codex Micro, şu anda 230 dolar fiyatla sınırlı sayıda satışa sunuldu. Cihaz, Bluetooth ve USB-C üzerinden bağlanmakta olup Windows ve macOS işletim sistemlerinde tam uyumlu çalışmaktadır. OpenAI temsilcileri, Codex platformunun sadece programlamayla sınırlı kalmayıp kapsamlı bir verimlilik aracına dönüştüğünü göz önüne alırsak, bu tür donanım araçlarına olan talebin artmaya devam edeceğini belirtiyor.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, bu OpenAI'ın tek donanım projesi değildir. Bloomberg'in haberine göre şirket, Apple'ın eski baş tasarımcısı Jony Ive ve onun girişimi olan LoveFrom ile birlikte ekransız, taşınabilir bir yapay zeka cihazı üzerinde çalışmaktadır. Bu gizemli cihazın akıllı ev yönetimi, multimedya ve sohbet odaklı AI işlevlerini içermesi beklenmektedir.

Yazılımcılar ve teknoloji meraklıları için bu yenilik, yapay zeka ile çalışma kültürünün yeni bir seviyeye taşınması anlamına geliyor. Cihaz şu an için sadece resmi web sitesi üzerinden satılsa da, gelecekte bu tür uzmanlaşmış ekipmanların iş verimliliğini artırmada önemli bir rol oynayacağı şüphesizdir.