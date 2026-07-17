Fırtına Arjantin'in final planlarını değiştirdi

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Fırtına Arjantin'in final planlarını değiştirdi

Arjantin milli takımının 2026 Dünya Kupası finali öncesinde New Jersey'e yapacağı yolculuk gecikti. Atlanta'daki şiddetli fırtına nedeniyle Lionel Scaloni'nin öğrencileri planlanan saatte uçamadı ve futbolcular otelde kalmak zorunda kaldı.

Atlanta Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

The Sun'ın haberine göre, Arjantin kafilesinin Perşembe günü Atlanta'dan New York'a uçması gerekiyordu. Ancak şiddetli yağış ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Sonuç olarak futbolcular, teknik heyet ve takım personeli Atlanta'daki otelde konakladı. Uçuşun gecikmesi, Arjantin'in final öncesi antrenman programını da etkileyebilir.

Hazırlık süresi kısalabilir

Arjantin, 15 Temmuz'da yine Atlanta'da oynanan yarı final maçında İngiltere'yi 2-1 mağlup etmişti. Takım, maçın ardından şehirde kalarak toparlanma antrenmanlarını gerçekleştirmişti.

Scaloni'nin öğrencileri, finalin oynanacağı bölgeye erken gidip yeni koşullara uyum sağlamayı planlıyordu. Ancak uçuşun gecikmesi nedeniyle tam kadro yapılacak son antrenman için ayrılan sürenin kısalma ihtimali doğdu.

İspanya milli takımının ise New Jersey'e daha önce ulaştığı ve kritik maça hazırlıklarına başladığı belirtiliyor. Bu durum, final öncesinde Luis de la Fuente'nin ekibine organizasyonel açıdan küçük bir avantaj sağlayabilir.

Hava durumu finali etkileyecek mi?

Arjantinlileriçin temel görev, mümkün olan en kısa sürede New Jersey'e ulaşmak ve uçuş gecikmesinin ardından oyuncuların fiziksel durumlarını doğru yönetmek.

Şu an için hava durumu sorununun finalin kendisine doğrudan bir etkisi olduğuna dair bilgi bulunmuyor. Ancak kritik maç öncesi her saatin önemli olduğu bir ortamda, yoldaki bu beklenmedik engel takımın planlarını altüst etti.

Final 19 Temmuz'da oynanacak

Arjantin ile İspanya arasındaki 2026 Dünya Kupası finali, 19 Temmuz'da East Rutherford'daki New York New Jersey Stadium — MetLife Arena'da gerçekleşecek. Stadyum New York şehrinde değil, New Jersey eyaletinde yer alıyor.

Arjantin üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu, İspanya ise tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazanmak için sahaya çıkacak.

Final arifesinde Scaloni'nin ekibi için ilk sınav rakip değil, Atlanta'daki fırtına oldu. Şimdi asıl soru, geciken uçuşun Arjantin'in kritik maça hazırlığını ne kadar etkileyeceği?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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