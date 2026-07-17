Green Card başvuruları için gereklilikler sıkılaştırılıyor

ABD'de Green Card almak isteyen başvuru sahiplerine yönelik gereklilikler sıkılaştırılıyor. Yeni düzenlemenin 18 Eylül'de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Buna göre, başvuru sahibinin gelecekte devlet sosyal yardımına bağımlı hale gelme olasılığı özel olarak değerlendirilecek.

Başvuru incelenirken kişinin devlet sosyal yardımından yararlanıp yararlanmadığı, yaşı, sağlığı ve aile durumu dikkate alınacak. Ayrıca geliri, mal varlığı, finansal imkanları, eğitimi, mesleği ve iş deneyimi de değerlendirilecek.

Başvuru sahibinin gelecekte devlet yardımına muhtaç kalabileceği sonucuna varılırsa, Green Card başvurusu reddedilebilir. Bu değerlendirme her başvuru için ayrı ayrı yapılacaktır.

Söz konusu düzenleme, ABD'de "public charge" (kamu yükü) olarak adlandırılan kural ile ilgilidir. Bu kural, daimi oturma izni talep eden kişinin kendisini finansal olarak destekleyip destekleyemeyeceğinin değerlendirilmesini öngörür.