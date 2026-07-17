Messi ve Yamal final öncesi bir istatistikte öne çıktı

·29·Spor
Messi ve Yamal final öncesi bir istatistikte öne çıktı

2026 Dünya Kupası finalinde sadece Arjantin ve İspanya değil, futbolun iki nesli de karşı karşıya gelecek. 39 yaşındaki Lionel Messi ve 19 yaşındaki Lamine Yamal, turnuvada rakiplerini çalımlama konusunda tüm futbolcuların önünde yer alıyor.

İki yıldız arasında sadece iki çalım fark var

Güncellenen istatistiklere göre Messi, Dünya Kupası'nda 24 kez rakibini başarıyla geçti. Lamine Yamal ise 22 başarılı çalımla Arjantinli futbolcunun en yakın takipçisi konumunda.

Bu sonucun dikkat çekici yanı, futbolcular arasında 20 yaş fark olmasıdır. Messi altıncı Dünya Kupası'na katılırken, Yamal futboldaki en büyük turnuvada ilk kez sahne alıyor.

Buna rağmen, final öncesinde her ikisi de bire bir pozisyonlarda rakip savunmayı en çok zorlayan oyuncular oldular.

Messi sadece çalımda lider değil

Arjantin kaptanı bu turnuvada yedi maçta sekiz gol attı ve dört asist yaptı. Gol krallığı yarışının zirvesinde yer almasının yanı sıra, asistler ve yaratılan tehlikeli pozisyonlar konusunda da liderler arasında.

Messi yarı finalde İngiltere kalesini havalandıramadı. Ancak maçın son dakikalarında Enzo Fernández ve Lautaro Martínez'in gollerine asist yaparak Arjantin'in 2-1'lik galibiyetini sağladı.

Böylece 39 yaşındaki forvet, hızı eskisi gibi olmasa da topla hareket etme, boş alan bulma ve rakibin dengesini bozma konusunda hala üst düzey bir seviyeyi koruyor.

Yamal'ın tek golü etkisini tam yansıtmıyor

Lamine Yamal turnuvada şu ana kadar bir kez gol attı. Ancak bu rakam, İspanya'nın oyununa yaptığı katkıyı tam olarak yansıtmıyor.

19 yaşındaki kanat oyuncusu, hızı, beklenmedik hareketleri ve rakibini bire birde geçme yeteneğiyle İspanya hücumunun ana silahlarından biri haline geldi.

22 başarılı çalımı, Yamal'ın neredeyse her maçta rakip savunmacıları geri çekilmeye zorladığını gösteriyor. Finalde ise onu Arjantin savunmasına karşı daha zorlu bir sınav bekliyor.

Finalde iki nesil karşı karşıya

Bir tarafta Dünya Kupası'nı bir kez daha kaldırmayı hedefleyen Messi, diğer tarafta ise ilk turnuvasında şampiyonluğa yaklaşan Yamal sahaya çıkacak.

Arjantin ile İspanya arasındaki 2026 Dünya Kupası finali, 19 Temmuz'da ABD'nin East Rutherford şehrindeki New York New Jersey Stadium'da oynanacak.

Kritik maç öncesinde Messi, rakibi çalımlama konusunda Yamal'ın sadece iki hareket önünde. Ancak finalde istatistikten ziyade tek bir başarılı çalım bile Dünya Kupası'nın kaderini belirleyebilir.

Sizce finalde bire bir hareketleriyle Messi mi yoksa Lamine Yamal mı daha fazla tehlike yaratır?

Lionel MessiLamine YamalDünya KupasıArjantinİspanya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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