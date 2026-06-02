Dogecoin kurumsal yatırımcılar için daha erişilebilir hale geliyor

Dogecoin Foundation'ın kurumsal birimi Paxos ile ortaklık kurdu. Bu anlaşmaya göre, DOGE kripto para birimi Paxos'un aracılık ve saklama altyapısına entegre edilecek. Bunun, düzenlenmiş finansal kanallar aracılığıyla memecoin'e erişimi genişletmesi bekleniyor. Bu haberi Cointelegraph.com bildiriyor .

Pazartesi günü yapılan duyuruya göre, Dogecoin artık Paxos platformunda mevcut olacak. Bu durum, fintech şirketlerinin, ödeme sistemlerinin ve kurumsal müşterilerin bu varlığı hizmetlerine ekleme imkanını değerlendirmelerine olanak tanıyacak. Paxos şu anda PayPal, Venmo, Interactive Brokers ve Mercado Libre gibi büyük platformlar için kripto altyapısı sağlamaktadır.

Dogecoin, 15,53 milyar USD piyasa değeri ile en büyük memecoin olmaya devam etse de, kurumsal talep Bitcoin ve Ethereum'a kıyasla daha düşüktür. Ancak son zamanlarda ilgi artmaktadır: Ocak 2025'te Grayscale Dogecoin Trust başlatıldı ve ayrıca 21Shares şirketinin Dogecoin ETF'si ABD'de tescil edildi.

Piyasadaki genel durum ise biraz durgun seyrediyor. CoinShares verilerine göre, geçen hafta kripto borsa ürünlerinden 1,67 milyar USD çıkış gerçekleşti. Yatırımcılar enflasyon, enerji fiyatları ve Basra Körfezi'ndeki jeopolitik gerilimler nedeniyle riskli varlıklara karşı temkinli davranıyor.

Uzmanlara göre, dijital varlıklara olan talebin düşüşü, ABD'de dijital varlık piyasasını düzenleyen CLARITY Act yasa tasarısının gecikmesiyle de ilgili olabilir. Buna rağmen, Dogecoin'in büyük finansal altyapılara girişi, gelecekteki konumunu güçlendirebilir.