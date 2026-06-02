ABD Senatosu CLARITY Yasası tasarısını görüşmeye devam edecek

ABD Senatosu üyelerinin Anma Günü tatilinin ardından iş başı yapmasıyla birlikte Digital Asset Clarity (CLARITY) Yasası tasarısını inceleme sürecinin yeniden başlaması bekleniyor. Birçok yasa koyucu ve kripto sektörü lideri, Temmuz 2025'te Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen bu belgenin bir an önce onaylanması çağrısında bulunuyor. Söz konusu yasa tasarısı, dijital varlıklar üzerindeki denetim yetkisinin federal emtia düzenleyicisine devredilmesini öngörüyor. Bu haberi Cointelegraph.com aktarıyor .

Belge, özellikle bankacılık sektörü temsilcilerinin stablecoin'ler ve tokenize edilmiş hisse senetleri konusundaki itirazları nedeniyle Kongre'de hararetli tartışmalara yol açıyor. Coinbase Politika Direktörü Faryar Shirzad, Fox Business'a verdiği röportajda bu tasarıyı 2010 Dodd-Frank Yasası'ndan bu yana yapılan en büyük finansal reform olarak nitelendirdi. Ancak JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, bankacılık sektörünün kripto şirketlerine kullanıcı mevduatları için faiz ödeme imkanı tanıdığı gerekçesiyle yasayı mevcut haliyle kabul etmeyeceğini vurguladı.

Senato üyeleri, Ağustos ayına kadar nihai oylamayı gerçekleştirmek amacıyla tarım ve bankacılık komiteleri tarafından sunulan versiyonları birleştirmek için çalışıyor. Beyaz Saray kripto danışmanı Patrick Witt Temmuz ayına kadar sonuca ulaşmayı hedeflese de, etik ve çıkar çatışması ile ilgili konular süreci yavaşlatabilir. Senatör Kirsten Gillibrand, etik kurallar eklenmediği sürece kimsenin bu yasaya oy vermeyeceğini belirtti.

Yasa tasarısının Senato'da onaylanması için en az 60 oy alması gerekiyor, bu da Cumhuriyetçilerin Demokratlarla uzlaşmasını gerektiriyor. Aynı zamanda Elizabeth Warren gibi senatörler, Donald Trump ve ailesine ait World Liberty Financial işletmesi ile memecoin'lerle ilgili çıkar çatışmalarını eleştiriyor. Polymarket tahmin piyasasında, bu yasanın bu yıl kabul edilme olasılığı yüzde 55 olarak değerlendiriliyor.