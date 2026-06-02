Radiant Capital protokolü 50 milyon USD'lik hack saldırısı sonrası kapanıyor

·57·Ekonomi
Radiant Capital protokolü 50 milyon USD'lik hack saldırısı sonrası kapanıyor

Kripto kredi protokolü Radiant Capital, Ekim 2024'te Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirilen 50 milyon USD'lik saldırının ardından faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Projenin merkeziyetsiz otonom organizasyonu (DAO), Pazartesi günü yayınlanan blog yazısında, çalınan fonların geri alınamaması ve yeni yatırım çekilememesi nedeniyle bu kararın alındığını belirtti. Bu haberi Cointelegraph.com bildiriyor .

Radiant ekibinin X sosyal medya platformundaki açıklamasına göre, topluluk üyeleri protokolü zor şartlar altında ayakta tutmaya çalıştı ancak sermaye ve büyüme ivmesi olmadan faaliyetlerin devam ettirilmesi imkansız hale geldi. 2022'de başlatılan platform, birden fazla blok zinciri arasında likidite sağlamayı amaçlıyordu ve Aralık 2023'te kilitli toplam değeri (TVL) 386,8 milyon USD'ye ulaşmıştı.

Ekim ayındaki hack saldırısının ardından platformdaki fon miktarı hızla azalarak 5 milyon USD'ye düştü. Radiant, tamamen kapanmak yerine "bakım modu"na geçeceğini duyurdu. Bu kapsamda protokolün ön yüzü ve akıllı sözleşmeleri açık kalacak; kullanıcılar pozisyonlarını yönetebilecek, borçlarını ödeyebilecek ve fonlarını çekebilecekler.

Bununla birlikte, DAO artık yeni geliştirmeler, güncellemeler veya genişleme projeleri ile ilgilenmeyecek. Kullanıcılara risklerini aktif olarak yönetmeleri ve platformdaki varlıklarını azaltmaları tavsiye ediliyor. Radiant ekibi, çalınan fonları geri alma çabalarını sürdüreceğini ve fonlar bulunursa mağdurlara iade edeceğini taahhüt etti.

Bu haberin ardından Radiant Capital (RDNT) token değeri %4,2 oranında düştü. Eylül 2022'de 58 sentlik rekor seviyeye ulaşan token, şu anda bir sentin çok küçük bir kısmına denk gelen bir fiyattan işlem görüyor. Bu durum, siber güvenlik ve sermaye istikrarının DeFi projeleri için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Radiant CapitalDeFiKripto ParaHackBlok Zinciri
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Laylo
«ZAMIN.UZ» editör

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