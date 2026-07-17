Rusya'da kamu görevlileri 2030 yılına kadar tamamen «Maks» platformuna geçirilecek

·24·Teknoloji
Rusya'da kamu görevlileri 2030 yılına kadar tamamen «Maks» platformuna geçirilecek

Rus hükümeti, ülkedeki tüm devlet kurumu çalışanlarının 2030 yılına kadar yerel iletişim hizmetlerini kullanmaya tamamen geçirilmesine karar verdi. Bu girişim, bilgi güvenliğini sağlama ve yabancı teknolojilere bağımlılığı azaltma stratejisinin önemli bir parçasıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Hukuki bilgi portalında yayınlanan resmi belgeye göre, belirlenen tarihe kadar kamu görevlilerinin iş amaçlı iletişimlerinin %100 oranında «Maks» tabanlı çok fonksiyonlu bilgi paylaşım servisi üzerinden gerçekleştirilmesi zorunludur. Bu proje, sadece mesajlaşmayı değil, aynı zamanda kamu yönetimindeki tüm dijital süreçleri tek ve güvenli bir sistemde birleştirmeyi hedefliyor.

Güvenlik ve bağımsızlık konuları

Yeni platformu oluşturmanın temel amacı, hayatın çeşitli alanlarında hizmet ve servislerin kullanım imkanını artırmak, bilgi teknolojileri ortamında rahat ve güvenli bir ortam yaratmaktır. Ayrıca, iletilen ve alınan verilerin gizliliğini garanti altına almak öncelikli görev olarak belirlenmiştir.

ixbt.com'a göre, bu geçiş süreci Rusya'nın dijital egemenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Küresel siyasi durum ve uluslararası teknoloji devleri tarafından uygulanabilecek kısıtlamalar göz önüne alındığında, iç iletişim sistemlerine sahip olmak devlet aygıtının istikrarlı çalışması için gerekli bir önlem olarak görülüyor.

Uygulama mağazalarındaki kısıtlamalar

Bu kararın açıklanmasıyla eş zamanlı olarak yerel yazılımlar için beklenmedik engeller ortaya çıktı. Özellikle, «Maks» mesajlaşma uygulaması ve VK uygulaması, Android işletim sistemi için tasarlanan Google Play çevrimiçi mağazasından kaldırıldı. Bu durum, Rus teknoloji şirketlerinin uluslararası platformlarla ilişkilerindeki karmaşıklığın devam ettiğini gösteriyor.

Daha önce bu uygulamalar Apple'ın App Store mağazasından da kaybolmuştu. Bu tür kısıtlamalar, yabancı ekosistemlere olan güven azaldığı için kamu görevlilerini yerel platformlara geçirme sürecini hızlandırabilir.

Özbekistan ve bölgedeki diğer ülkeler için de bu deneyim ilgi çekici olabilir. Birçok ülke şu anda kamu yönetiminde Telegram veya WhatsApp gibi genel mesajlaşma uygulamalarının kullanımının güvenlik boyutlarını yeniden gözden geçiriyor ve kapalı, kurumsal iletişim sistemlerini uygulamak üzerinde çalışıyor.

Sonuç olarak, 2030 yılına kadar belirlenen bu planın, Rusya'nın dijital altyapısını tamamen otonom bir rejime geçirme yolundaki en büyük adımlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Projenin başarısı, sadece yazılımın kalitesine değil, aynı zamanda kullanıcılar için ne kadar rahat olacağına da bağlı olacaktır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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