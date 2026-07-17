Lionel Messi yine İngiltere'yi durdurdu: 2026 Dünya Kupası'ndaki acı mağlubiyet

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Lionel Messi, 39 yaşında bile dünya çapındaki ustalık derslerini sergilemeye devam ediyor. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere Milli Takımı'nın hayalleri, tam da bu oyuncu yüzünden paramparça oldu. Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler, 60 yıllık aranın ardından kupayı eve getirmeye çok yaklaşmışlardı ancak Arjantinli kaptanın son dakikalardaki sihri her şeyi değiştirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bu karşılaşmada İngiltere, Anthony Gordon'ın attığı golle öne geçmişti. Ancak maçın bitimine beş dakika kala Messi sahneye çıktı. Önce Enzo Fernandez'e beraberlik golü için harika bir pas verdi, ardından uzatmaların ikinci dakikasında Lautaro Martinez'in galibiyet golünde başrol oynadı. Goal.com'a verdiği röportajda eski savunma oyuncusu Joleon Lescott, İngiltere'nin bu mağlubiyetten şikayet etmemesi gerektiğini, çünkü Messi'yi durdurmanın imkansız olduğunu vurguladı.

Thomas Tuchel'in taktiksel hatası ve Messi'nin uyanışı

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in öne geçtikten sonra takımı savunmaya çekmesi uzmanlar tarafından eleştirildi. Takımın tamamen savunmaya gömülmesi, Arjantin ve bizzat Lionel Messi için boş alanlar yarattı. Lescott'a göre Messi, maçın 85 dakikası boyunca nispeten sakin görünse de takımı yenik duruma düştüğünde seviyesini keskin bir şekilde yükseltti.

İstatistikler, maçın son yarım saatinde Lionel Messi'nin sahadaki tüm oyunculardan daha fazla topla buluşarak oyunun kontrolünü eline aldığını gösteriyor. Bu durum, yaşına rağmen maçın kaderini belirleme yeteneğine sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sekiz kez "Altın Top" sahibi, şimdi dokuzuncu ödülüne doğru emin adımlarla ilerliyor.

İngiltere için bu, tarihe geçen bir başka acı verici yarı final oldu. Takım, play-off aşamasında Meksika ve Norveç gibi güçlü rakipleri eleyerek şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülüyordu. Ancak 1966'daki başarıyı tekrarlamak en az dört yıl daha ertelendi. İngiliz basını, Tuchel'in aşırı temkinli taktiğinin Messi gibi bir dahiye karşı sonuç vermediğini yazıyor.

Özbek futbolseverler için de bu karşılaşma büyük ilgi uyandırdı. Messi'nin Inter Miami kulübüne transferinden sonra bile üst düzey turnuvalarda, özellikle Dünya Kupası'nda böyle bir sonuç alması, profesyonelliğine verilen yüksek bir değerdir. Arjantin ise tarihindeki bir sonraki altın madalyaya doğru yol almaya devam ediyor.