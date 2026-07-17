New York'u duman kapladı: Dünya Kupası finali yapılacak mı?

Kanada'daki geniş çaplı orman yangınları nedeniyle New York şehri ve çevresinde hava kalitesinin önemli ölçüde kötüleşmesine rağmen, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin ertelenmesi planlanmıyor. Bu konuda The National gazetesi haber verdi.

Hava kalitesiyle ilgili sorunların, final maçının oynanacağı New Jersey eyaletinin East Rutherford şehri için şimdilik ciddi bir risk oluşturmadığı belirtildi. Ancak uzmanlar, atmosferdeki havanın normalden daha kirli olduğuna dikkat çekiyor.

Kanada'da devam eden büyük orman yangınlarının neden olduğu yoğun duman New York şehrini kapladı. IQAir verilerine göre, şehirdeki hava kalitesi indeksi (AQI) daha önce 179 iken, şu anda 208 seviyesine ulaştı. Bu, hava kalitesinin "çok sağlıksız" kategorisine girdiği anlamına geliyor.

New York Valisi Kathy Hochul da orman yangınlarından kaynaklanan duman ve yüksek sıcaklığın birleşik etkisinin eyaletteki ekolojik durumu olumsuz etkilediğini vurguladı. Halkı sağlıklarına dikkat etmeye ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Buna rağmen, Dünya Kupası'nın final maçı planlandığı şekilde gerçekleştirilecek. Şampiyonluk için İspanya ve Arjantin milli takımları karşı karşıya gelecek. Maç, 19 Temmuz günü Taşkent saatiyle 23:55'te ABD'nin New Jersey eyaletindeki ünlü MetLife stadyumunda başlayacak.