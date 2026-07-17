New York'u duman kapladı: Dünya Kupası finali yapılacak mı?

·39·Dünya
New York'u duman kapladı: Dünya Kupası finali yapılacak mı?

Kanada'daki geniş çaplı orman yangınları nedeniyle New York şehri ve çevresinde hava kalitesinin önemli ölçüde kötüleşmesine rağmen, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin ertelenmesi planlanmıyor. Bu konuda The National gazetesi haber verdi.

Hava kalitesiyle ilgili sorunların, final maçının oynanacağı New Jersey eyaletinin East Rutherford şehri için şimdilik ciddi bir risk oluşturmadığı belirtildi. Ancak uzmanlar, atmosferdeki havanın normalden daha kirli olduğuna dikkat çekiyor.

Kanada'da devam eden büyük orman yangınlarının neden olduğu yoğun duman New York şehrini kapladı. IQAir verilerine göre, şehirdeki hava kalitesi indeksi (AQI) daha önce 179 iken, şu anda 208 seviyesine ulaştı. Bu, hava kalitesinin "çok sağlıksız" kategorisine girdiği anlamına geliyor.

New York Valisi Kathy Hochul da orman yangınlarından kaynaklanan duman ve yüksek sıcaklığın birleşik etkisinin eyaletteki ekolojik durumu olumsuz etkilediğini vurguladı. Halkı sağlıklarına dikkat etmeye ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Buna rağmen, Dünya Kupası'nın final maçı planlandığı şekilde gerçekleştirilecek. Şampiyonluk için İspanya ve Arjantin milli takımları karşı karşıya gelecek. Maç, 19 Temmuz günü Taşkent saatiyle 23:55'te ABD'nin New Jersey eyaletindeki ünlü MetLife stadyumunda başlayacak.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Trump yabancı tır şoförleri hakkındaki sert kararını açıkladıTrump yabancı tır şoförleri hakkındaki sert kararını açıkladıBugün, 14:44ABD'de tutuklanan Özbek tır şoförü serbest bırakıldıABD'de tutuklanan Özbek tır şoförü serbest bırakıldıBugün, 14:37Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende yaşam için önemli bir iz bulduBilim insanları Dünya benzeri bir gezegende yaşam için önemli bir iz bulduBugün, 14:17Rusya'daki benzin kuyruğunda iki kişi hayatını kaybettiRusya'daki benzin kuyruğunda iki kişi hayatını kaybettiBugün, 13:26Yaşlanmayı yenmeye çalışan milyonerde tedavi edilemez bir hastalık tespit edildiYaşlanmayı yenmeye çalışan milyonerde tedavi edilemez bir hastalık tespit edildiBugün, 12:43Kanada'da bir yük treni alevler arasında kaldıKanada'da bir yük treni alevler arasında kaldıBugün, 11:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı