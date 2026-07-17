Arsenal Kadın Futbol Takımı, Real Madrid rekortmeni Misa Rodriguez'i kadrosuna katıyor

Londra ekibi Arsenal Kadın Futbol Takımı, kalesini güçlendirmek amacıyla İspanya milli takımı oyuncusu Misa Rodriguez ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Real Madrid formasıyla altı sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen kalecinin, serbest oyuncu statüsünde Londra kulübüne transfer olması bekleniyor. Bu transfer, Arsenal'in rekabet gücünü artırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Misa Rodriguez, Real Madrid kadın futbol takımı tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Kulüp formasıyla tüm kulvarlarda toplam 215 maça çıkarak mutlak bir rekora imza attı. 2020 yılında kurulan Las Blancas'ın as kalecisi olan 26 yaşındaki futbolcu, kulübün İspanya ve Avrupa çapında saygın bir takım haline gelmesine büyük katkı sağladı. COPE'un haberine göre, Madrid'den ayrılacağı haziran ayında belli olmuştu ancak yeni durağı şimdi netleşiyor.

Kaleciler arasında kıyasıya rekabet

Arsenal kadrosunda şu anda kaleci pozisyonu oldukça sağlam bir yapıya sahip. Takımda Hollanda milli takımının bir numaralı eldiveni Daphne van Domselaar ve Almanya'nın Wolfsburg kulübünden transfer edilen yetenekli Anneke Borbe bulunuyor. Rodriguez'in gelişi, takımda üç üst düzey kaleci arasında ilk 11 mücadelesini başlatacak.

Geçtiğimiz sezon Arsenal, kaleci eksikliğiyle ilgili sorunlar yaşamıştı. Manuela Zinsberger'in ciddi sakatlığı ve diğer kalecilerin fiziksel durumları, kulübü ocak ayında acil olarak Barbora Votikova'yı kiralamaya zorlamıştı. Sezon sonunda Zinsberger ve Votikova'nın ayrılmasıyla birlikte teknik ekip, üçüncü güvenilir bir kaleciye ihtiyaç duyuyor.

Misa Rodriguez için bu transfer sadece yeni bir meydan okuma değil, aynı zamanda İspanya milli takımındaki yerini korumak için de kritik bir öneme sahip. Milli takımda Barcelona kalecisi Cata Coll ile ilk 11 mücadelesi veriyor. 2025 Dünya Kupası öncesinde Rodriguez'in düzenli maç pratiğine ihtiyacı var; aksi takdirde milli takım teknik direktörü Sonia Bermudez'in planlarının dışında kalabilir.

Uzmanlara göre, Arsenal gibi prestijli bir kulübe geçiş, Rodriguez'in uluslararası düzeydeki itibarını daha da artıracak. Takımda rekabet yüksek olsa da, Şampiyonlar Ligi ve yerel ligdeki yoğun maç takvimi tüm kalecilere kendilerini gösterme fırsatı sunacak. Taraflar şu anda sözleşmenin son detaylarını görüşüyor.