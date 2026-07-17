ABD'de tutuklanan Özbek tır şoförü serbest bırakıldı

·47·Dünya
ABD'de tutuklanan Özbek tır şoförü serbest bırakıldı

ABD'de bir trafik kazasının ardından tutuklanan Özbek tır şoförü, mahkeme kararıyla kefaletle serbest bırakıldı. Kazada 21 yaşındaki bir üniversite futbolcusu hayatını kaybetmişti.

Söz konusu kişi 42 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Behzod Asrorov. Soruşturma bilgilerine göre, kaza sonrası tırdaki araç içi kamerayı cebine koyduğu iddia edildi. Bu nedenle kendisine delilleri gizleme veya yok etmeye teşebbüs suçlaması da yöneltildi.

Asrorov'un tır kullanmak için gerekli ehliyete sahip olduğu öğrenildi. Ancak İngilizce bilmediği için polis memurlarıyla Google Translate aracılığıyla iletişim kurdu. 10 Temmuz'daki duruşmaya tercüman eşliğinde katıldı. Mahkeme, ayağına elektronik kelepçe takılması şartıyla kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Şoförün avukatına göre Asrorov, yaklaşık bir yıldır ABD'deki bir nakliye şirketinde çalışıyordu. Şirketin ismi açıklanmadı.

Savcılık, toksikolojik inceleme sonuçlarının ardından kendisine ek suçlamaların yöneltilebileceğini belirtti.

Kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Tobias Forsythe, UMass Lowell kolej futbol takımı oyuncusuydu.

Edinilen bilgilere göre Behzod Asrorov, 2024 yılında Green Card programı ile ABD'ye taşınmıştı.

Bu olayın ardından ABD'de tır şoförlerine ehliyet verilme prosedürlerinin gözden geçirilmesi tartışmaları yeniden alevlendi. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, İngilizce bilmeyen şoförlerin tır kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Donald Trump da olaya tepki göstererek, nakliye sektöründe Amerikalı uzmanlara öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

ABDÖzbekistanBehzod AsrorovTrafik KazasıTır Şoförlüğü
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Trump yabancı tır şoförleri hakkındaki sert kararını açıkladıTrump yabancı tır şoförleri hakkındaki sert kararını açıkladıBugün, 14:44New York'u duman kapladı: Dünya Kupası finali yapılacak mı?New York'u duman kapladı: Dünya Kupası finali yapılacak mı?Bugün, 14:31Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende yaşam için önemli bir iz bulduBilim insanları Dünya benzeri bir gezegende yaşam için önemli bir iz bulduBugün, 14:17Rusya'daki benzin kuyruğunda iki kişi hayatını kaybettiRusya'daki benzin kuyruğunda iki kişi hayatını kaybettiBugün, 13:26Yaşlanmayı yenmeye çalışan milyonerde tedavi edilemez bir hastalık tespit edildiYaşlanmayı yenmeye çalışan milyonerde tedavi edilemez bir hastalık tespit edildiBugün, 12:43Kanada'da bir yük treni alevler arasında kaldıKanada'da bir yük treni alevler arasında kaldıBugün, 11:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı