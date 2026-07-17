ABD'de tutuklanan Özbek tır şoförü serbest bırakıldı

ABD'de bir trafik kazasının ardından tutuklanan Özbek tır şoförü, mahkeme kararıyla kefaletle serbest bırakıldı. Kazada 21 yaşındaki bir üniversite futbolcusu hayatını kaybetmişti.

Söz konusu kişi 42 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Behzod Asrorov. Soruşturma bilgilerine göre, kaza sonrası tırdaki araç içi kamerayı cebine koyduğu iddia edildi. Bu nedenle kendisine delilleri gizleme veya yok etmeye teşebbüs suçlaması da yöneltildi.

Asrorov'un tır kullanmak için gerekli ehliyete sahip olduğu öğrenildi. Ancak İngilizce bilmediği için polis memurlarıyla Google Translate aracılığıyla iletişim kurdu. 10 Temmuz'daki duruşmaya tercüman eşliğinde katıldı. Mahkeme, ayağına elektronik kelepçe takılması şartıyla kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Şoförün avukatına göre Asrorov, yaklaşık bir yıldır ABD'deki bir nakliye şirketinde çalışıyordu. Şirketin ismi açıklanmadı.

Savcılık, toksikolojik inceleme sonuçlarının ardından kendisine ek suçlamaların yöneltilebileceğini belirtti.

Kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Tobias Forsythe, UMass Lowell kolej futbol takımı oyuncusuydu.

Edinilen bilgilere göre Behzod Asrorov, 2024 yılında Green Card programı ile ABD'ye taşınmıştı.

Bu olayın ardından ABD'de tır şoförlerine ehliyet verilme prosedürlerinin gözden geçirilmesi tartışmaları yeniden alevlendi. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, İngilizce bilmeyen şoförlerin tır kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Donald Trump da olaya tepki göstererek, nakliye sektöründe Amerikalı uzmanlara öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.