Elon Musk'ın Starlink projesi binlerce okul öğrencisine internet sağladı

·22·Teknoloji
Elon Musk'ın Starlink projesi binlerce okul öğrencisine internet sağladı

Elon Musk'a ait Starlink uydu iletişim sistemi, Bangladeş'in en ücra bölgelerinde eğitim kalitesini artırmayı amaçlayan büyük bir projeyi hayata geçirdi. Şirket, JAAGO Foundation yardım kuruluşuyla iş birliği yaparak ülkenin 26 bölgesindeki 167 sınıfı yüksek hızlı internete bağladı. Bu girişim sayesinde yaklaşık 30 bin okul öğrencisi modern çevrim içi eğitim alma fırsatına kavuştu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu proje, Bangladeş'te uzun yıllardır süregelen öğretmen eksikliği sorununu çözmeyi amaçlayan Digital School Program kapsamında uygulanıyor. Artık köy okullarındaki öğrenciler, başkentteki nitelikli eğitimciler tarafından verilen derslere gerçek zamanlı (online) olarak bağlanabiliyor. Bu durum, eğitim kalitesindeki dengesizliği azaltmaya hizmet ediyor.

Dijital eşitsizlikle mücadele

Starlink tarafından sunulan uydu iletişimi, geleneksel telekomünikasyon altyapısının bulunmadığı bölgeler için tek çözüm haline geldi. Bangladeş'in coğrafi olarak ulaşılması zor bölgelerinde kablolu internet ağları kurmak ekonomik açıdan verimsiz veya teknik olarak imkansızdı. Ixbt.com'un verilerine göre, uydu teknolojisi bu engelleri aşarak uzak köyleri küresel bilgi ağına bağladı.

Bu proje sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda sosyal öneme sahip bir adımdır. Yüksek hızlı internet sayesinde öğrenciler interaktif derslere katılabilir, uluslararası eğitim kaynaklarından yararlanabilir ve bilgilerini genişletebilirler. Bu tür projeler, Özbekistan gibi dağlık ve uzak bölgeleri çok olan ülkeler için de oldukça günceldir.

Starlink küresel ölçekte genişliyor

Elon Musk liderliğindeki SpaceX şirketi, Starlink ağını dünya genelinde aktif bir şekilde genişletmeye devam ediyor. Girişimci kısa süre önce ağın Fildişi Sahili'nde de faaliyete geçtiğini duyurmuştu. Şirketin temel amacı, dünyanın herhangi bir noktasında, en ücra ve altyapısı gelişmemiş yerlerde bile istikrarlı ve hızlı internet bağlantısı sağlamaktır.

Günümüzde Starlink hizmetleri birçok gelişmekte olan ülkede eğitim, tıp ve acil durumlarda iletişimi yeniden sağlamak için kullanılıyor. Bangladeş'teki başarılı deneyim, uydu teknolojilerinin geleneksel operatörlerin ulaşamadığı yerlerde sosyal sorunları çözmek için temel bir araç görevi gördüğünü kanıtlıyor.

StarlinkSpaceXElon MuskBangladeşEğitim
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rusya'da kamu görevlileri 2030 yılına kadar tamamen «Maks» platformuna geçirilecekRusya'da kamu görevlileri 2030 yılına kadar tamamen «Maks» platformuna geçirilecekBugün, 14:52Çin'de dünyanın en büyük açık kaynaklı yapay zeka modeli Kimi K3 tanıtıldıÇin'de dünyanın en büyük açık kaynaklı yapay zeka modeli Kimi K3 tanıtıldıBugün, 13:53GTA 6 verilerini çalan 18 yaşındaki hacker akıl hastanesinden hapishaneye nakledildiGTA 6 verilerini çalan 18 yaşındaki hacker akıl hastanesinden hapishaneye nakledildiBugün, 13:28OnePlus markası ABD ve Avrupa pazarlarından resmen çekiliyorOnePlus markası ABD ve Avrupa pazarlarından resmen çekiliyorBugün, 12:52Tesla dünyanın ilk Megacharger istasyonunu açtı: Bir kamyon için 1200 kW güçTesla dünyanın ilk Megacharger istasyonunu açtı: Bir kamyon için 1200 kW güçBugün, 12:25Sivrisinekler artık havada yok edilecek: Fransa'da yenilikçi bir mikro drone tanıtıldıSivrisinekler artık havada yok edilecek: Fransa'da yenilikçi bir mikro drone tanıtıldıBugün, 11:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi