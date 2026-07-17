Elon Musk'ın Starlink projesi binlerce okul öğrencisine internet sağladı

Elon Musk'a ait Starlink uydu iletişim sistemi, Bangladeş'in en ücra bölgelerinde eğitim kalitesini artırmayı amaçlayan büyük bir projeyi hayata geçirdi. Şirket, JAAGO Foundation yardım kuruluşuyla iş birliği yaparak ülkenin 26 bölgesindeki 167 sınıfı yüksek hızlı internete bağladı. Bu girişim sayesinde yaklaşık 30 bin okul öğrencisi modern çevrim içi eğitim alma fırsatına kavuştu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu proje, Bangladeş'te uzun yıllardır süregelen öğretmen eksikliği sorununu çözmeyi amaçlayan Digital School Program kapsamında uygulanıyor. Artık köy okullarındaki öğrenciler, başkentteki nitelikli eğitimciler tarafından verilen derslere gerçek zamanlı (online) olarak bağlanabiliyor. Bu durum, eğitim kalitesindeki dengesizliği azaltmaya hizmet ediyor.

Dijital eşitsizlikle mücadele

Starlink tarafından sunulan uydu iletişimi, geleneksel telekomünikasyon altyapısının bulunmadığı bölgeler için tek çözüm haline geldi. Bangladeş'in coğrafi olarak ulaşılması zor bölgelerinde kablolu internet ağları kurmak ekonomik açıdan verimsiz veya teknik olarak imkansızdı. Ixbt.com'un verilerine göre, uydu teknolojisi bu engelleri aşarak uzak köyleri küresel bilgi ağına bağladı.

Bu proje sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda sosyal öneme sahip bir adımdır. Yüksek hızlı internet sayesinde öğrenciler interaktif derslere katılabilir, uluslararası eğitim kaynaklarından yararlanabilir ve bilgilerini genişletebilirler. Bu tür projeler, Özbekistan gibi dağlık ve uzak bölgeleri çok olan ülkeler için de oldukça günceldir.

Starlink küresel ölçekte genişliyor

Elon Musk liderliğindeki SpaceX şirketi, Starlink ağını dünya genelinde aktif bir şekilde genişletmeye devam ediyor. Girişimci kısa süre önce ağın Fildişi Sahili'nde de faaliyete geçtiğini duyurmuştu. Şirketin temel amacı, dünyanın herhangi bir noktasında, en ücra ve altyapısı gelişmemiş yerlerde bile istikrarlı ve hızlı internet bağlantısı sağlamaktır.

Günümüzde Starlink hizmetleri birçok gelişmekte olan ülkede eğitim, tıp ve acil durumlarda iletişimi yeniden sağlamak için kullanılıyor. Bangladeş'teki başarılı deneyim, uydu teknolojilerinin geleneksel operatörlerin ulaşamadığı yerlerde sosyal sorunları çözmek için temel bir araç görevi gördüğünü kanıtlıyor.