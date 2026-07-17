Trump yabancı tır şoförleri hakkındaki sert kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede belgesiz çalışan yabancı tır şoförlerinin yerini Amerikalı gazi askerlerin alacağını duyurdu. Trump'a göre yönetim, bu alanda yeni düzenlemeler getirmeyi planlıyor.

Trump, ABD ordusunda ağır askeri araçları kullanan gazilerin tır sürmek için eğitileceğini ve ticari ehliyet alma süreçlerinin kolaylaştırılacağını belirtti.

ABD lideri, "Gazilerimizi eğiteceğiz ve onlara tır kullanmaları için gerekli becerileri kazandıracağız. Onlar, belgesiz şoförlerin yerini alacaklar" dedi.

Son aylarda ABD yönetimi, tır şoförleri için gereklilikleri sıkılaştırmaya başladı. Özellikle Ulaştırma Bakanlığı, İngilizce bilme şartının sıkı denetlenmesi ve yabancı şoförlere verilen ehliyetlerin gözden geçirilmesi talimatını aldı.

Trump, tırların karıştığı bazı kazalarda göçmen şoförleri eleştirdi. Ancak bu iddiaları doğrulayan kapsamlı resmi araştırmalar henüz yayımlanmadı.

Bu açıklamalar, ABD'de 5 Temmuz'da meydana gelen trajik trafik kazasının ardından geldi. Özbekistan vatandaşı Behzod Asrorov'un kullandığı tırın bir binek araçla çarpışması sonucu 21 yaşındaki kolej futbolcusu Tobias Forsyth hayatını kaybetmişti.

Soruşturma verilerine göre Asrorov, kazadan sonra araç içi kamerayı saklamaya çalıştığı için delilleri yok etmeye veya gizlemeye teşebbüsle de suçlanıyor. 2024 yılında yeşil kart programı ile ABD'ye taşınan Asrorov'un tır kullanmak için geçerli bir ehliyeti bulunuyordu. Ancak İngilizce bilmediği için polis memurlarıyla Google Translate aracılığıyla iletişim kurmuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Toksikoloji raporlarının sonuçlanmasının ardından Özbek şoföre ek suçlamalar yöneltilebilir.