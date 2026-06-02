Bitmine 52 milyon dolarlık ETH satın aldı: Tom Lee fiyat artışı bekliyor

Bitmine Immersion Technologies şirketi, 52 milyon dolar değerinde daha Ethereum (ETH) satın aldı. Şirket başkanı Tom Lee, token fiyatının şu an için Ethereum blok zincirinin gerçek potansiyelini yansıtmadığını vurguladı. Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre şirket, geçtiğimiz hafta boyunca 26.497 ETH satın aldı. Bu haberi Cointelegraph.com aktarıyor.

Tom Lee, kripto para piyasasındaki mevcut durumu "kripto-bahar"ın ilk aşaması olarak nitelendirdi. Ona göre, Ethereum'un temel göstergeleri güçlenmeye devam etse de piyasa fiyatları henüz buna uyum sağlamadı. Bitmine şu anda 5,4 milyon ETH (yaklaşık 10,5 milyar dolar) ile en büyük Ether rezervine sahip şirket konumunda.

CoinGecko verilerine göre Ether, geçtiğimiz hafta %4,7 değer kaybederek 1.963 ile 2.126 dolar arasında işlem gördü. Lee, CNBC'ye verdiği röportajda, yazılım gibi diğer sektörler büyürken kripto piyasasındaki durgunluğun yatırımcıları biraz hayal kırıklığına uğrattığını, ancak bunun "kripto-kış" sonunda normal bir durum olduğunu belirtti.

Uzman, Bitcoin ve Ethereum'un gelecekte paranın ana biçimi haline geleceği tezinin geçerliliğini koruduğunu vurguladı. Özellikle yapay zeka (AI) sistemlerinin gelişmesiyle merkeziyetsiz kimlik ve doğrulama sistemlerine olan ihtiyaç artacak; bu da tam olarak kripto teknolojilerinin sunduğu bir çözümdür.

Bitmine, Temmuz 2025'e kadar toplam dolaşımdaki ETH arzının %5'ini toplamayı hedefliyor. Şirket şu anda hedefine %90 oranında ulaştı ve 2026 yılına kadar hedefine tamamen ulaşmayı bekliyor.