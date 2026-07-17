Kylian Mbappe Fransa milli takım kaptanlığına layık mı?

Fransa milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu Kylian Mbappe, kaptanlık pazubandını layıkıyla taşıyor. Kaptanın her zaman takımın en iyi oyuncusu olması gerekmediği yönünde görüşler olsa da, Mbappe liderlik özellikleri ve sahadaki performansıyla bu sorumluluğu tam anlamıyla hissediyor. Eski futbolcu Jeremie Aliadiere, Goal.com'a verdiği röportajda tam da bu konudaki düşüncelerini paylaştı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda Real Madrid forması giyen 27 yaşındaki forvet, sahada sürekli bağıran veya takım arkadaşlarına sürekli talimat veren kaptanlar kategorisine girmiyor. Bunun yerine, topu alıp takımı peşinden sürüklemeyi ve arkadaşlarının oyun seviyesini kendi seviyesine çekmeyi tercih ediyor. Karakteriyle ilgili soru işaretlerine ve eleştirilere rağmen Mbappe, yerini ve otoritesini korumaya devam ediyor.

Liderlik tarzı ve sorumluluk

Fransa milli takım kadrosunda Michael Olise, Ousmane Dembele ve Bradley Barcola gibi yetenekli forvetler bulunmasına rağmen, takım 2026 Dünya Kupası'nda üst üste üçüncü kez finale çıkamadı. Yarı finalde İspanya'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından takım, üçüncülük maçında İngiltere ile karşılaşacak. Bu maçın, Didier Deschamps'ın milli takım teknik direktörü olarak son maçı olması bekleniyor.

Mbappe şu anda Lionel Messi ile birlikte 8'er golle 'Altın Ayakkabı' yarışında lider durumda. Sahadaki yeteneği ve takımın kaderini belirleme becerisi, onu Fransa'nın yıldızları arasında en parlak parlayan isim haline getirdi. Ancak bazen aşırı duygusal görünmesi ve teknik direktörün taktiği ile iletişim tarzını açıkça eleştirmesi, uzmanlar arasında çeşitli tartışmalara neden oluyor.

Zinedine Zidane dönemi ve yeni beklentiler

Jeremie Aliadiere, gerçek bir kaptanın sadece en iyi oyuncu değil, aynı zamanda örnek teşkil edebilecek bir kişilik olması gerektiğini vurguluyor. Eski forvet, "Bence bir kaptan basınla iletişimde, teknik direktör ve takım arkadaşları hakkında konuşurken dikkatli olmalı, durumu sakinleştirmeye çalışmalıdır" diyor. Bu özellikler, özellikle milli takımda Zinedine Zidane döneminin başlaması arifesinde büyük önem taşıyor.

Kylian Mbappe, 'Galactico' statüsüne uygun olarak sorumluluk almaktan kaçınmıyor. Sahadaki her hareketi ve dile getirdiği düşünceler, takım içindeki atmosferi doğrudan etkiliyor. Gelecekte sadece golleriyle değil, aynı zamanda takımı birleştirici bir güç olarak da kendini göstermesi bekleniyor.

Özetle, Mbappe Fransa futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Kaptanlık meselesi ise sadece atılan gollerle değil, soyunma odasındaki otoritesi ve karmaşık durumlarda takımı nasıl yönettiğiyle ölçülüyor. İngiltere'ye karşı oynanacak maç ve sonrasındaki değişimler, Mbappe'nin kaptan olarak yeni yönlerini ortaya çıkarabilir.