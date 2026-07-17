Çin'de dünyanın en büyük açık kaynaklı yapay zeka modeli Kimi K3 tanıtıldı

·1·Teknoloji
Çin'de dünyanın en büyük açık kaynaklı yapay zeka modeli Kimi K3 tanıtıldı

Çinli Moonshot AI girişimi, yapay zeka dünyasında gerçek bir teknolojik kırılma yarattı. Şirket, dünyanın en büyük açık kaynaklı (open-source) modeli olarak kabul edilen Kimi K3 sistemini resmen duyurdu. Bu gelişmenin, teknik özellikleri ve işlem gücü ile sektördeki mevcut liderleri geride bırakması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Kimi K3 modelinin en şaşırtıcı yönü parametre sayısıdır. Geliştiricilerin belirttiğine göre model, 2,8 trilyon parametreye sahip. Bu rakam, yakın zamana kadar en büyük kabul edilen DeepSeek V4 Pro modelinden yaklaşık yüzde 75 daha fazladır. Parametre sayısındaki bu keskin artış, sistemin çok daha karmaşık mantıksal görevleri yerine getirmesine ve insan dilini yüksek doğrulukla analiz etmesine olanak tanıyor.

Teknik yetenekler ve "düşünme" modu

Yeni model, 1 milyon tokenden oluşan devasa bir bağlam penceresine sahip olup aynı anda çok büyük miktardaki metin verisini işleyebiliyor. Ayrıca Kimi K3, kendine özgü görsel algılama yeteneği ve sürekli aktif "düşünme modu" (reasoning mode) ile donatılmıştır. Bu fonksiyon, modelin cevap vermeden önce problemi derinlemesine analiz etmesini ve mantıksal bir zincir oluşturmasını sağlıyor.

Moonshot AI temsilcileri, Kimi K3'ün yazılım geliştirme, bilimsel araştırmalar ve karmaşık bilgi yönetimi gibi üst düzey entelektüel senaryolar için tasarlandığını vurguluyor. Yapılan testlere göre bu açık kaynaklı model, verimlilik açısından OpenAI ve Anthropic gibi devlerin kapalı (ticari) sistemleriyle rahatlıkla rekabet edebiliyor.

Şirketin pazardaki konumu ve beklentiler

Moonshot AI şirketi, 2023 yılının Mart ayında Tsinghua Üniversitesi mezunları tarafından kurulmasına rağmen kısa sürede küresel teknoloji pazarında yerini aldı. Girişimin mevcut piyasa değeri 3 milyar dolar seviyesinde, ancak yeni modelin tanıtımının şirketin itibarını daha da artıracağı şüphesiz.

Financial Times'ın haberine göre, Kimi K3'ün piyasaya sürülmesiyle eş zamanlı olarak girişim yeni bir yatırım turuna hazırlanıyor. Tahminlere göre, yeni sermaye girişiyle birlikte Moonshot AI şirketinin piyasa değerinin 31,5 milyar dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor. Bu durum onu dünyanın en değerli yapay zeka girişimlerinden biri yapacak.

Bu gelişme, Özbekistanlı yazılımcılar ve araştırmacılar için de büyük önem taşıyor. Açık kaynaklı modeller, yerel girişimlerin pahalı lisans ücretleri ödemeden ileri teknolojilerden yararlanmasına ve kendi ürünlerini geliştirmesine imkan tanıyor. Kimi K3 gibi güçlü araçların ortaya çıkması, başta Orta Asya olmak üzere tüm dünyada yapay zeka tabanlı çözümlerin gelişimini hızlandıracaktır.

Moonshot AIKimi K3Yapay ZekaTeknolojiÇin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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