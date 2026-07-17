Tuchel'in bir kararı İngiliz futbolcuları şaşırttı

İngiltere milli takımının 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 1-2 mağlup olmasının ardından takım içindeki huzursuzluklar gün yüzüne çıktı. Futbolcular, teknik direktör Thomas Tuchel'in skor avantajını yakaladıktan sonra aldığı taktiksel kararları anlamlandıramadı.

The Telegraph'ın haberine göre, bazı oyuncular Arjantin'in en zayıf anında İngiltere'nin hücuma devam etmesi gerektiğini düşünüyordu.

İngiltere öne geçtikten sonra Tuchel savunmayı güçlendirdi

Karşılaşmanın ikinci yarısının ortalarında Anthony Gordon golü atarak İngiltere'yi öne geçirdi.

Ancak sonrasında Tuchel sahaya üç savunma oyuncusu sürerek takımın oyun tarzını değiştirdi. İngiltere inisiyatifi rakibe bıraktı ve ana odağını skoru korumaya çevirdi.

Arjantin ise maçın sonunda iki gol bularak durumu lehine çevirdi — 1-2.

Hücumcular yedek kulübesinde kaldı

Kaynağa göre, İngiliz futbolcular Gordon'un golünden sonra Arjantin'in zihinsel ve taktiksel olarak zor durumda kaldığını hissetmişti.

Hızlı oyuncuları sahaya sürerek kontrataklarla rakibi cezalandırabileceklerini düşünüyorlardı. Yedek kulübesinde bu görevi yerine getirebilecek birkaç oyuncu vardı:

Bukayo Saka;

Ollie Watkins;

Noni Madueke.

Ancak Tuchel o durumda bu isimlerin hiçbirini sahaya sürmedi.

Geciken değişiklikler de soru işareti yarattı

Arjantin öne geçtikten sonra bile Tuchel hemen hücum ağırlıklı değişikliklere gitmedi.

Marcus Rashford ve Ivan Toney, rakibin ikinci golünden ancak dört dakika sonra oyuna dahil edildi. Bu karar da takımın bazı oyuncularını ve yakın çevrelerini şaşkına çevirdi.

Takıma yakın bir kaynak, «Kimse neler olduğunu anlayamadı» dedi.

Rice'ın oyundan alınması belirleyici mi oldu?

Tuchel'in Declan Rice'ı oyundan alması da eleştirilere yol açtı.

Bazıları Rice'ın yerine savunmacı değil, merkezde dengeyi koruyabilecek başka bir orta saha oyuncusunun girmesi gerektiğini savunuyor.

Arjantinli Enzo Fernandez, galibiyet golünü tam da Rice veya başka bir defansif orta sahanın kontrol etmesi gereken bölgeden şut çekerek attı.

Bir başka kaynak, «Tuchel tam da play-off maçlarındaki yönetim becerisi için getirilmişti ancak bu kez hata yaptı» ifadesini kullandı.

İngiltere Federasyonu Tuchel'i destekliyor

Yarı finaldeki acı mağlubiyete ve taktiksel kararlar etrafındaki tartışmalara rağmen, Thomas Tuchel şimdilik görevinde kalacak.

İngiltere Futbol Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Mark Bullingham'ın teknik direktörü desteklemeye devam ettiği belirtiliyor.

Ancak Dünya Kupası'ndaki bu kararlar, Tuchel'in İngiltere milli takımındaki geleceği hakkındaki soru işaretlerini artırabilir.