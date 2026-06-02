3 Haziran günü dolar kurunda düşüş öngörülüyor

·226·Ekonomi
3 Haziran günü dolar kurunda düşüş öngörülüyor

Bankir Telegram kanalına göre, 3 Haziran'da geçerli olacak dolar kurunun 9–10 UZS civarında düşmesi bekleniyor.

Bankalardaki en iyi dolar satış kurları:

• Infinbank — 11 940 UZS.
• MKBank — 11 940 UZS.
• NBU — 11 920 UZS.
• Trastbank — 11 920 UZS.

Bankalardaki en iyi dolar alış kurları:

• Octobank — 11 960 UZS.
• Xalq banki — 11 960 UZS.
• Anorbank — 11 960 UZS.
• Asakabank — 11 960 UZS.

Kur gün içinde değişebilir. Güncel kur bilgisi için bankaların resmi web sitelerini ziyaret edin.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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