Grayscale yeni HYPE ETF fonunu başlatmaya hazırlanıyor

Kripto varlık yönetim şirketi Grayscale'in, Hyperliquid tokenına dayalı borsa yatırım fonunu (ETF) ABD'de bu hafta içinde başlatması bekleniyor. Bloomberg analisti James Seyffart'a göre şirket, düzenleyici kurumlara sunulan belgelerde altıncı kez değişiklik yaparak fonun borsa kodunu ve komisyon ücretlerini belirledi. Bu haberi Cointelegraph.com bildiriyor .

Yeni ETF, HYPG koduyla işlem görecek ve yönetim ücreti %0,29 olarak belirlendi. Bu oran, Mayıs ayı ortasında başlatılan 21Shares (%0,3) ve Bitwise (%0,34) gibi rakiplerin Hyperliquid (HYPE) fonlarından daha düşüktür. Bugüne kadar bu rakip fonlar, yatırımcılardan yaklaşık 140 milyon dolar tutarında net yatırım çekmeyi başardı.

Hyperliquid platformu, son aylarda kripto yatırımcıları arasında en popüler ticaret platformlarından biri haline geldi. Blokzinciri verilerine göre, platformun aylık işlem hacmi düzenli olarak 170 milyar doları aşıyor. Grayscale de rakipleri gibi, HYPE tokenlarını stake ederek ek gelir elde etme imkanı sunarak daha fazla yatırımcı çekmeyi hedefliyor.

Yeni ETF fonlarının başarısı ışığında, HYPE fiyatı Pazartesi günü 75,3 dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Sonuç olarak, piyasa değeri 16,7 milyar dolara ulaşarak en büyük on kripto para birimi arasına girdi. Bu durum, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ETF fonlarından sermaye çıkışlarının yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor.