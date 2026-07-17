reMarkable Paper Pure tanıtıldı: Dikkat dağıtıcı özelliklerden arındırılmış yeni tablet

·1·Teknoloji
reMarkable Paper Pure tanıtıldı: Dikkat dağıtıcı özelliklerden arındırılmış yeni tablet

Dijital teknoloji çağında akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar bizi sürekli bildirimlerle meşgul ediyor. Norveçli reMarkable şirketi, bu soruna bir çözüm olarak yeni cihazı reMarkable Paper Pure tabletini tanıttı. Bu cihaz, geleneksel tabletlerin aksine, kullanıcıyı internet ve sosyal ağlardan uzaklaştırarak sadece okuma ve yazmaya odaklanması için tasarlandı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni reMarkable Paper Pure, altı yıl önce piyasaya sürülen ve büyük başarı yakalayan reMarkable 2 modelinin mantıksal devamı niteliğindedir. Şirket daha önce renkli ekranlı Paper Pro modelini çıkarmış olsa da, Paper Pure klasik monokrom (siyah-beyaz) ekrana geri döndü. ixbt.com verilerine göre, cihazın fiyatı 399 dolar olarak belirlendi ve yazarlar, tasarımcılar ve araştırmacılar için en ideal çalışma aracı olması bekleniyor.

Teknik özellikler ve tasarım değişiklikleri

Tablet, önceki sürümle aynı boyutta olan 10,3 inçlik bir ekrana sahip. Ancak mühendisler, ekran çözünürlüğünü ve oranlarını değiştirerek onu biraz daha geniş ve alçak bir görünüme kavuşturdular. Bu değişiklik, metin okuma ve yazma sürecinde yatay çizgide daha fazla bilginin yer almasını sağlıyor. Cihazın en büyük avantajı, kağıda kalemle yazma hissini maksimum doğrulukla yansıtmasıdır.

Yazılım açısından da önemli güncellemeler yapıldı. Artık kullanıcılar takvimlerini tabletle senkronize edebiliyor. Bu özellik, toplantılar sırasında hızlı notlar almayı ve bunları anında dijital metne dönüştürerek e-posta yoluyla göndermeyi mümkün kılıyor. Ayrıca, el yazısı arama sistemi geliştirildi ve tüm notlar arasında istenen kelimeyi bulmak çok daha kolay hale getirildi.

Bulut hizmetleriyle entegrasyon

reMarkable Paper Pure, modern bulut depolama sistemleriyle mükemmel bir şekilde entegre edilmiştir. Kullanıcılar Google Drive, Dropbox veya OneDrive hizmetlerinden belgeleri doğrudan içe aktarabilir ve bunlar üzerinde çalışabilirler. Yüklenen her belge ayrı bir defter olarak açılır, bu da metinleri işaretlemeyi ve notlar eklemeyi kolaylaştırır.

Özbekistan pazarında da bu tür cihazlara olan ilgi artıyor; özellikle akademik çevreler ve yaratıcı profesyoneller arasında "elektronik kağıt" teknolojisi kendine yer ediniyor. Paper Pure tabletinin yeni web uygulaması sayesinde tüm notları bilgisayarda da görüntüleme ve düzenleme imkanı sunulması, onu sadece bağımsız bir cihaz değil, aynı zamanda çalışma ekosisteminin önemli bir parçası haline getiriyor.

reMarkablePaper PureTabletTeknolojiGadget
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Startup dünyasında yeni dönem: Ürün olmadan yatırım almanın sırlarıStartup dünyasında yeni dönem: Ürün olmadan yatırım almanın sırlarıBugün, 19:58itel, dizüstü bilgisayarları şarj edebilen kompakt Zeno taşınabilir bataryasını tanıttıitel, dizüstü bilgisayarları şarj edebilen kompakt Zeno taşınabilir bataryasını tanıttıBugün, 19:50Starlink Mobile teknolojisi Avrupa'ya geldi: Standart akıllı telefonlar uyduya bağlanıyorStarlink Mobile teknolojisi Avrupa'ya geldi: Standart akıllı telefonlar uyduya bağlanıyorBugün, 19:26Amazon'a ait Zoox robotaksileri duman nedeniyle geri çağrılıyorAmazon'a ait Zoox robotaksileri duman nedeniyle geri çağrılıyorBugün, 19:22ABD, Çin'e NVIDIA H200 çip sevkiyatına izin verdiABD, Çin'e NVIDIA H200 çip sevkiyatına izin verdiBugün, 18:59SpaceX, dünyanın en büyük roketi için yeni bir uzay üssü inşaatını hızlandırdıSpaceX, dünyanın en büyük roketi için yeni bir uzay üssü inşaatını hızlandırdıBugün, 18:22
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi