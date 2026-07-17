itel, dizüstü bilgisayarları şarj edebilen kompakt Zeno taşınabilir bataryasını tanıttı

Modern teknoloji pazarında uygun fiyatlı cihazlarıyla tanınan itel markası, yeni Zeno serisi taşınabilir bataryalarını (powerbank) tanıttı. Bu seri, sadece akıllı telefonları değil, aynı zamanda dizüstü bilgisayarları da şarj edebilme özelliğiyle kullanıcıların dikkatini çekiyor. ixbt.com'un haberine göre, yeni cihazlar yüksek güç ve kompakt tasarımı bir araya getiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Zeno serisi, 10.000 ve 20.000 mAh olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle üretildi. Her iki model de 45 W'a kadar hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu kapasite, tabletleri ve enerji tasarruflu dizüstü bilgisayarları tam şarj etmek için yeterli olup, cihazı sadece günlük kullanım için değil, uzun seyahatler için de vazgeçilmez bir yol arkadaşı haline getiriyor.

Konfor ve yenilikçi tasarım çözümleri

Yeni bataryaların en dikkat çekici özelliklerinden biri, gövdeye entegre edilmiş örgülü USB-C kablosudur. Bu çözüm, kullanıcıyı yanında ayrıca kablo taşıma zahmetinden kurtarıyor. Kablonun dayanıklı kumaşla kaplanmış olması, uzun ömürlü kullanım sağlar ve kopma riskini azaltır.

Cihazın gövdesinde, bataryanın kalan şarj yüzdesini gerçek zamanlı olarak net bir şekilde gösteren özel bir LED ekran bulunmaktadır. Bu, kullanıcının şarj seviyesini kontrol etmesini ve beklenmedik durumların önüne geçmesini sağlar. Gövde malzemesi olarak yanmaya dayanıklı ABS+PC plastik karışımı kullanılmıştır.

Güvenlik ve verimlilik

Cihazın aşırı ısınması;

Voltajın aniden yükselmesi;

Kısa devreler;

Aşırı şarj (overcharge).

itel mühendisleri, cihazın güvenlik sistemine özel bir önem verdiler. Zeno serisi, aşağıdakilere karşı koruma sağlayan çok aşamalı bir güvenlik sistemiyle donatılmıştır:

itel markalı ürünlerin yaygınlığı göz önüne alındığında, bu yeni modellerin yakında yerel pazarlarda da yerini alması bekleniyor. Özellikle dizüstü bilgisayarla çalışan serbest çalışanlar (freelancer) ve öğrenciler için 45 W şarj imkanı büyük bir kolaylık sağlıyor.

Belirtilenlere göre, Zeno serisinin satışları 23 Temmuz'da Hindistan'da başlıyor. Fiyat konusunda şirket, geleneksel uygun fiyat politikasını koruyor: 10.000 mAh kapasiteli model 20 dolar, 20.000 mAh kapasiteli daha güçlü versiyon ise yaklaşık 30 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Benzer özelliklere sahip rakip markalarla karşılaştırıldığında, itel'in teklifinin pazarda hızla yer edinmesi bekleniyor.