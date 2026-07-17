Perez, Olise'nin Real Madrid için doğmuş bir futbolcu olduğuna inanıyor

·1·Spor
Perez, Olise'nin Real Madrid için doğmuş bir futbolcu olduğuna inanıyor

Real Madrid başkanı Florentino Perez, kadrosuna bir büyük yıldız daha ekleme fikrinden vazgeçmiyor. Madrid kulübünün patronu, Michael Olise'yi 'Kraliyet Kulübü'nün oyun tarzına mükemmel uyum sağlayacak bir futbolcu olarak görüyor.

Ancak Bayern Münih, liderlerinden birini kolay kolay bırakmaya niyetli değil. Bu nedenle olası bir transfer çok yüksek bir bonservis bedeli gerektirebilir.

Perez, Olise transferini bizzat istiyor

İnsayder Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, Florentino Perez Fransız futbolcuyu Real Madrid'e getirme fikrine ciddi şekilde odaklanmış durumda.

Kulüp başkanı, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun tekniğini, hızını ve hücumdaki çok yönlülüğünü Madrid ekibinin oyun felsefesine oldukça uygun buluyor.

Kaynağa göre Perez, çevresindeki yöneticileri bile Olise'nin Real Madrid için doğmuş bir futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyor.

Olise bu yaz Madrid'e transfer olabilir mi?

Avrupa basınında çıkan haberlerde, Michael Olise'nin bu yaz Bayern Münih'ten ayrılarak Real Madrid'e katılmaya hazır olduğu iddia ediliyor.

Ancak futbolcunun isteği transferin gerçekleşmesi için yeterli olmayabilir. Münih kulübü onu takımın geleceği için kilit oyunculardan biri olarak görüyor.

Bayern Münih yıldızını satmak istemiyor

Bayern Münih yönetimi şu an için Olise ile yollarını ayırma niyetinde değil.

Bu nedenle Madrid ekibi resmi görüşmelere başlarsa, Alman kulübünün çok yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. Bazı uzmanlar, bu anlaşmanın Real Madrid tarihindeki en pahalı transferlerden biri olabileceğini göz ardı etmiyor.

Olise'nin değeri 150 milyon Euro

Transfermarkt portalı, Fransız futbolcunun güncel piyasa değerini 150 milyon Euro olarak gösteriyor.

Bu rakam bile Real Madrid için müzakerelerin kolay geçmeyeceğinin bir göstergesi. Bayern Münih satışa onay verse bile, Madrid ekibinin rekor düzeyde bir harcama yapması gerekebilir.

Şimdi asıl soru şu: Florentino Perez bir sonraki büyük transfer hayalini gerçekleştirebilecek mi?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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