Tesla elektrikli araçlarındaki en dayanıklı bataryanın adı belli oldu

·32·Teknoloji
Tesla elektrikli araçlarındaki en dayanıklı bataryanın adı belli oldu

Elektrikli araç pazarında bataryanın hizmet ömrü ve kapasitesini koruma özelliği, alıcılar için en önemli faktörlerden biri olmaya devam ediyor. İsveç merkezli ikinci el elektrikli araç satışına odaklanan Carla şirketi tarafından yürütülen kapsamlı araştırma sonuçları, beklenmedik bir gerçeği ortaya çıkardı. Tesla Model 3 modellerine takılan CATL üretimi lityum-demir-fosfat (LFP) bataryaların, diğer tüm batarya türlerinden daha uzun ömürlü olduğu anlaşıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Araştırma kapsamında 2022'den 2024'e kadar olan dönemde AVILOO teşhis sistemi kullanılarak gerçekleştirilen 9954 gerçek testin sonuçları analiz edildi. Sonuçlar, 100 bin kilometreden fazla yol kat edildikten sonra bile CATL bataryalı Tesla Model 3'ün orijinal kapasitesinin yüzde 93,3'ünü koruduğunu gösterdi. Bu oran, daha pahalı ve teknolojik açıdan daha karmaşık kabul edilen nikel bazlı bataryalardan önemli ölçüde daha yüksektir.

Nikel ve fosfat karşıtlığı

Karşılaştırma yapmak gerekirse, LG Chem tarafından üretilen nikel bataryalı versiyonlar yüzde 91,5 sonuç verirken, Panasonic bataryalarla donatılmış modifikasyonlar yüzde 89,8 ve 88,2 ile listenin alt sıralarında yer aldı. Böylece, aynı model araçların batarya dayanıklılığı arasındaki farkın yüzde 5'e kadar çıkabildiği belirlendi.

Uzmanlar, LFP bataryaların bu başarısının kimyasal yapılarındaki termal kararlılıkla ilgili olduğunu açıklıyor. Lityum-demir-fosfat bataryalar yüksek sıcaklığa dayanıklıdır ve uzun süre özelliklerini kaybetmezler. Bu durum, özellikle sıcak iklim koşullarında veya sık şarj süreçlerinde büyük bir avantaj sağlar.

Kullanım kolaylıkları

Bir diğer önemli nokta ise Tesla'nın nikel bataryalı araç sahiplerine günlük kullanımda şarjı yüzde 80-90 seviyesinde tutmalarını tavsiye etmesidir. LFP bataryalar ise yüzde 100 şarjı kolaylıkla kabul eder ve bu durum batarya bozulmasına (degradasyona) neredeyse hiç etki etmez. Bu da sürücülerin aracın tam kapasitesinden gönül rahatlığıyla yararlanmasını sağlar.

Tesla'nın Model 3 ve Model Y gibi popüler modellerinin temel versiyonlarında LFP bataryalara geçişi, başlangıçta maliyeti düşürme ve nikellere olan bağımlılığı azaltma önlemi olarak görülmüştü. Ancak uygulamada bu karar sadece ekonomik değil, teknik açıdan da kendini kanıtladı. Elektrikli araçların popülerleştiği günümüzde, CATL bataryalı modeller uzun süreli kullanım için en mantıklı seçenek olabilir.

ixbt.com verilerine göre, bu araştırma sonuçlarının ikinci el pazarında elektrikli araç fiyatlarının oluşumuna da etki etmesi bekleniyor. Artık alıcıların sadece kat edilen mesafeye değil, araca hangi markanın bataryasının takıldığına da özel dikkat göstermeleri doğal karşılanıyor.

TeslaCATLElektrikli AraçBataryaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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