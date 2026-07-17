Startup dünyasında yeni dönem: Ürün olmadan yatırım almanın sırları

·3·Teknoloji
Startup dünyasında yeni dönem: Ürün olmadan yatırım almanın sırları

Yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızla gelişimi, startup ekosisteminde yeni gereksinimleri beraberinde getiriyor. Günümüzde birçok yatırımcının projenin henüz başlangıç aşamasında hazır bir ürün talep etmesi, genç girişimciler için zorluklar yaratıyor. San Francisco'da düzenlenecek olan TechCrunch Disrupt 2026 konferansı kapsamında, tam da bu konuya odaklanan özel bir oturum düzenleneceği duyuruldu. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch verilerine göre, "Winning Pre-Seed Without a Product" başlıklı panel tartışmasında, henüz hazır bir ürünü (MVP) olmayan ancak gelecek vadeden bir fikre sahip kurucuların, pre-seed aşamasında nasıl finansman sağlayabilecekleri analiz edilecek. Bu durum, özellikle AI startup'larının pazarı ele geçirdiği ve rekabetin kızıştığı bir dönemde büyük önem taşıyor.

Yatırımcıları ikna etme sanatı

Etkinlikte sektör uzmanları, fikri doğru sunma (storytelling) ve yatırımcılarda projeye karşı kesin bir güven oluşturma yöntemlerini öğretecekler. Günümüzde yatırımcılar sadece teknik çözüme değil, aynı zamanda kurucunun vizyonuna ve sorunu çözmeye yönelik yaklaşımına da büyük önem veriyor. Özbekistanlı genç girişimciler için de bu deneyim faydalı olabilir, çünkü yerel pazarda da girişim sermayesi kültürü şekillenmeye başlıyor.

Oturuma Axiom Partners kurucusu Venkatachalam katılacak. Daha önce Khosla Ventures ve Social Capital şirketlerinde görev alan Venkatachalam, Groq, GalileoAI ve FirefliesAI gibi başarılı projelere ilk yatırım yapan isimlerden biri. 52 milyon dolarlık yeni fonu, özellikle AI alanındaki kurucuları deneyimli uzmanlarla buluşturmaya odaklanıyor.

Ayrıca True Ventures yönetici ortağı Agarwal da kendi deneyimlerini paylaşacak. 2008 yılından bu yana 500'den fazla şirket ve 1000'den fazla kurucuyla çalışan Agarwal'a göre, yapay zeka çağında kurumsal altyapının değişimi yeni fırsat kapıları açıyor ve bu süreçte fikrin olgunluğu kilit rol oynuyor.

Ekonomik kapsayıcılık ve hızlandırma

Tartışmaya Slauson & Co. temsilcisi Clements de katılarak küçük işletmeleri destekleme ve ekonomik fırsatları genişletme konularına değinecek. Şirketi bünyesinde kurulan hızlandırıcı programı, yeni başlayan girişimcilere kendi yollarını bulmaları konusunda destek sağlıyor.

Konferans boyunca aşağıdaki temel konular ele alınacak:

  • Ürün olmayan durumlarda yatırımcılarla müzakere yürütme;
  • Operasyonel kararlar alma ve pazara giriş (go-to-market) stratejisi oluşturma;
  • AI araçları yardımıyla proje geliştirmeyi hızlandırma;
  • Girişim sermayesi piyasasındaki son trendler ve talepler.
TechCrunch Disrupt 2026 etkinliğinin 13-15 Ekim tarihleri arasında Moscone West merkezinde yapılması planlanıyor. Küresel teknoloji topluluğu için en prestijli platformlardan biri olan bu konferansta edinilen bilgilerin, startup'ların başarısını belirlemesi bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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