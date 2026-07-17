Patreon yapay zeka botlarına karşı mücadelesini sertleştirdi: Artık izin istenmiyor

·27·Teknoloji
Patreon yapay zeka botlarına karşı mücadelesini sertleştirdi: Artık izin istenmiyor

İçerik üreticileri için popüler bir platform olan Patreon, yapay zeka (AI) sistemlerini eğitmek amacıyla verileri izinsiz toplayan botlara karşı sert önlemler aldığını duyurdu. Şirket artık sadece botlardan veri almamalarını rica etmekle kalmıyor, onları teknik olarak tamamen engellemeye geçiyor. Bu adım, telif haklarını korumayı ve içerik üreticilerinin emeklerinin AI modelleri tarafından ücretsiz olarak sömürülmesini önlemeyi amaçlıyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Patreon bu mücadelede internet altyapı sağlayıcısı Cloudflare ile iş birliğini genişletiyor. Cloudflare tarafından sunulan AI Crawl Control teknolojisi sayesinde platform, artık içeriğini tarayan botları otomatik olarak tespit ediyor ve erişimlerini kısıtlıyor. Şirket temsilcilerine göre, AI kazıyıcıları giderek daha karmaşık hale geldiği için önceki önlemler yetersiz kalıyordu.

Robots.txt dosyasından gerçek engellemeye geçiş

Daha önce Patreon, birçok site gibi robots.txt dosyası aracılığıyla botlara hangi sayfaların taranamayacağını belirtiyordu. Ancak bu yöntem zorunlu değil, tavsiye niteliğindeydi. Birçok AI şirketi bu talimatları görmezden gelerek içerik üreticilerinin kapalı içeriklerini kendi modelleri için veri kaynağı olarak kullanmaya devam etti. Patreon blogunda, "Rızanın, kazıyıcının nasıl davranacağına bağlı olmaması gerektiği" vurgulandı.

Yeni sistem test edildiğinde, AI botlarının haftalık deneme sayısı birkaç binden sıfıra düştü. Bu durum, önceki tavsiye niteliğindeki kısıtlamaların neredeyse hiç işe yaramadığını ve botların site kurallarını açıkça ihlal ettiğini gösteriyor. Artık Patreon, güncellenmiş Home Feed ve Quips gibi daha açık özelliklerini de botlardan koruyabiliyor.

İçerik üreticilerinin hakları ve yeni strateji

Patreon Ürün Direktörü Drew Rowny'ye göre, çoğu internet platformunda içerik üreticileri kitlelerini büyütmek için çalışmalarının AI tarafından eğitilmesine rıza göstermek zorunda kalıyor. Patreon ise farklı bir yol seçiyor: Yazarlar kitlelerini büyütürken, emeklerinin ürününün nasıl kullanılacağı konusunda tam kontrol hakkına sahip olmalıdır.

Bununla birlikte platform, tüm botları engellemiyor. Arama motorlarının indeksleme botları, yani kullanıcıları Patreon sayfalarına yönlendiren ve bilgileri düzenleyen aracılar için yol açık kalmaya devam ediyor. Sadece verileri çalıp nöral ağları eğitmek için kullanan botlar kısıtlamaya maruz kalıyor.

Bu değişiklikler, dünya genelinde içerik üreticileri ile AI devleri arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Cloudflare gibi servisler artık site sahiplerine verilerini botlara ücretli olarak satma (Pay Per Crawl) imkanı da sunuyor. Patreon şimdilik böyle bir ticaretle ilgilenmiyor, temel odak noktasını içerik üreticilerinin fikri mülkiyetini korumaya veriyor.

PatreonYapay ZekaCloudflareTeknolojiTelif Hakkı
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Abror Shuhratov
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