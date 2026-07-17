Mohamed Salah Türkiye'ye yaklaştı: Beşiktaş'tan büyük teklif

·43·Spor
Mohamed Salah Türkiye'ye yaklaştı: Beşiktaş'tan büyük teklif

Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah, kariyerine Türkiye'de devam edebilir. Beşiktaş, 34 yaşındaki Mısırlı yıldıza yüksek maaşlı kısa süreli bir sözleşme teklif etti.

Taraflar arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtiliyor. Şimdi asıl soru şu: Salah maaşında önemli bir indirime gitmeyi kabul edecek mi?

Beşiktaş nasıl bir sözleşme teklif etti?

A Spor'un haberine göre Mohamed Salah, Beşiktaş temsilcileriyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

Türk kulübü futbolcuya:

  • bir yıllık sözleşme;

  • sözleşmeyi bir sezon daha uzatma opsiyonu;

  • yıllık 12 milyon Euro maaş teklif etti.

Kaynağa göre görüşme olumlu bir atmosferde geçti ve taraflar müzakerelere devam edebilir.

Salah İngiltere'de çok daha fazla kazanıyordu

Mısırlı forvet, 2025 yılında Liverpool ile yeni sözleşme imzaladıktan sonra kulüp tarihinin en çok kazanan futbolcusu olmuştu.

İngiltere'deki yıllık maaşı 20,8 milyon Sterlin, yani yaklaşık 24,5 milyon Euro idi.

Bu da Beşiktaş'ın teklifinin Salah'ın önceki maaşından neredeyse iki kat daha düşük olduğu anlamına geliyor. Bu fark, müzakerelerdeki temel konulardan biri olabilir.

Geçen sezon nasıl bir performans sergiledi?

Salah, geçen sezon Liverpool formasıyla 41 maça çıktı.

Bu maçlarda futbolcu:

  • 12 gol attı;

  • 10 asist yaptı.

Ardından İngiliz kulübünden ayrıldı ve şu anda kariyerindeki bir sonraki adımı seçme aşamasında.

Salah 22 milyon Euro değerinde

Transfermarkt portalı, Mohamed Salah'ın güncel piyasa değerini 22 milyon Euro olarak belirledi.

Ancak yaşı, yüksek maaşı ve sözleşme talepleri olası bir anlaşmayı etkileyebilir. Bununla birlikte Salah'ın tecrübesi ve uluslararası prestiji, Beşiktaş için hem saha içinde hem de ticari açıdan büyük önem taşıyacaktır.

Eğer müzakereler başarıyla sonuçlanırsa, Mohamed Salah Türkiye Ligi tarihindeki en büyük transferlerden biri olabilir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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