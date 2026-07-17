Amazon sisteminde hata: AWS kullanıcılarına milyarlarca dolarlık borç yansıtıldı

·27·Teknoloji
Amazon sisteminde hata: AWS kullanıcılarına milyarlarca dolarlık borç yansıtıldı

Amazon'un bulut teknolojileri birimi olan Amazon Web Services (AWS) sisteminde ciddi bir teknik arıza meydana geldi. Bunun sonucunda birçok müşteri, hesaplarında kullanılmayan hizmetler için astronomik düzeyde — milyonlarca ve hatta milyarlarca dolarlık borçlar gördü. Bu durum, küresel pazarda bulut altyapısı güvenliği ve faturalandırma sistemlerinin istikrarı konusundaki endişeleri artırdı. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Cuma sabahı birçok AWS kullanıcısı beklenmedik bildirimlerle şok oldu. Sosyal ağlarda, özellikle Reddit platformunda paylaşılan ekran görüntülerine göre, bazı şirketlere mevcut ay için 2,5 milyar dolara varan faturalar çıkarıldı. Oysa bu müşterilerin gerçek tüketimi, bu devasa tutarın küçük bir kısmına bile denk gelmiyordu.

Teknik arızanın nedenleri

Amazon'un resmi temsilcileri duruma ilişkin açıklama yaparak, sorunun şirketin faturalandırma (billing) alt sistemindeki değişikliklerden kaynaklandığını doğruladı. Şirket verilerine göre, hatalı veriler Perşembe akşamı ortaya çıkmaya başladı. İlk müdahaleler ve son değişiklikleri geri alma (rollback) çabaları beklenen sonucu vermedi, bu da sorunun kapsamını daha da genişletti.

Şirketin durum sayfasında yayınlanan güncellemede, gösterilen rakamların müşterilerin gerçek kullanım düzeyini yansıtmadığı belirtildi. Bunun sadece faturalandırma portalındaki görsel bir hata olduğu ve kullanıcıların banka hesaplarından bu tür tutarların çekilmesinin söz konusu olmadığı ifade edildi. Ancak, böyle bir hatanın kendisi bile büyük şirketler için finansal raporlama ve planlama süreçlerinde büyük rahatsızlıklar yaratmaktadır.

Müşteri tepkileri ve güvenlik

Birçok kullanıcı, birkaç milyondan yüz milyonlarca dolara kadar ulaşan asılsız borçlar hakkında bildirimde bulundu. Özbekistanlı uzmanların ve yerel BT şirketlerinin de uluslararası projeler için AWS hizmetlerini kullandığı göz önüne alındığında, bu tür küresel arızalar yerel pazar katılımcılarını da dikkatli olmaya çağırıyor. Faturalandırma sistemindeki hatalar sadece finansal değil, aynı zamanda şirket itibarına da zarar verebilir.

Şu anda Amazon mühendisleri arızayı tamamen gidermek için çalışıyor. Şirket, kullanıcıları sakin olmaya davet ederek tüm hatalı hesaplamaların önümüzdeki saatlerde düzeltileceğini ve gerçek verilerin geri yükleneceğini bildirdi. Bu tür durumlar, bulut sağlayıcılarının otomatik sistemlerine tamamen güvenilemeyeceğini bir kez daha kanıtladı.

Hatırlatmak gerekirse, AWS küresel bulut hizmetleri pazarında lider konumdadır ve Netflix, Airbnb gibi devlerden binlerce küçük girişime kadar pek çok yapı onun altyapısına güvenmektedir. Bu nedenle faturalandırma sistemindeki en küçük bir hata bile küresel ölçekte büyük yankı uyandırmaktadır.

AmazonAWSTeknolojiFaturalandırmaBulut Bilişim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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