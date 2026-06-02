Bitcoin fiyatı 70.000 doların altına düştü: piyasada 800 milyon dolarlık tasfiye

Salı günü Bitcoin (BTC) fiyatı, satıcıların piyasada kontrolü ele almasıyla son iki ayda ilk kez 70.000 dolar seviyesinin altına düştü. TradingView verilerine göre, Bitstamp borsasında BTC fiyatı 69.631 dolara kadar gerileyerek yeni yerel dipler kaydetti. Bu gelişmeyi aktaran Cointelegraph.com oldu.

Hisse senedi piyasalarındaki yükseliş trendini takip edemeyen Bitcoin, diğer riskli varlıkların aksine günlük bazda yaklaşık %2 değer kaybetti. Bu durum, kripto para piyasasında uzun pozisyonların (long) toplu olarak kapanmasına neden oldu. CoinGlass verilerine göre, son 24 saat içinde Bitcoin ve altcoinlerdeki toplam tasfiye hacmi 800 milyon dolara yaklaştı.

Tanınmış trader Ardi X, sosyal medya hesabındaki paylaşımında fiyat hareketlerine tepki göstererek baskının arttığını vurguladı. Ona göre, 72.500 dolar seviyesinin kaybedilmesi belirleyici oldu. Uzman, "Destek seviyeleri farklı zaman dilimlerinde kırılırsa, piyasa bir sonraki büyük likidite noktası olan 68.700 dolara doğru hareket edecektir" diye ekledi.

Pazartesi günü analitik platformu Material Indicators, kendi özel ticaret araçları aracılığıyla endişe verici sinyaller kaydetmişti. Analistler şu anda bu düşüşün bir konsolidasyon aşamasına mı dönüşeceğini yoksa fiyatın daha da aşağı çekilmesine mi neden olacağını belirlemek için kilit seviyeleri izlemeye devam ediyor.