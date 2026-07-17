Linus Torvalds ve yapay zeka: Linux kurucusu eleştirmenlere sert yanıt verdi

Linux işletim sisteminin kurucusu Linus Torvalds, programlama sürecinde yapay zeka (AI) teknolojilerinin kullanımına karşı çıkan topluluk üyelerine beklenmedik ve sert bir yanıt verdi. Projenin baş yöneticisi olarak Linux'un asla yapay zeka karşıtı bir platforma dönüşmeyeceğini kesin bir dille vurguladı. Torvalds'ın bu açıklaması, açık kaynaklı yazılım dünyasında büyük tartışmalara yol açtı. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Geliştiricilerin resmi yazışmalarında Torvalds, AI araçlarını yasaklamaya çalışanları projeyi terk etmeye veya kendi çatallanmış (fork) sürümlerini oluşturmaya çağırdı. Ona göre Linux gelişimden geri kalmamalı ve modern teknolojilerden vazgeçmek yanlış bir yoldur. "Eğer AI'dan hoşlanmıyorsanız, buyurun kendi fork sürümünüzü oluşturun ya da sadece gidin" dedi.

Yapay zeka sadece yeni bir araç

Torvalds, yapay zekayı bir yazılımcı için yeni bir iş aracı olarak görüyor. Bir yıl önce bu alandaki abartıların yüzde 90'ının pazarlama olduğunu söylemiş olsa da, bugün teknolojinin pratik faydalarının açıkça görüldüğünü kabul etti. Ona göre ChatGPT gibi büyük dil modelleri henüz mükemmel değil ve bazen hataları artırabiliyor, ancak kod içindeki gerçek kusurları bulmada oldukça etkili bir yardım sağlıyorlar.

Linux çekirdeğinin kararlı sürümünden sorumlu olan Greg Kroah-Hartman da Torvalds'ın görüşünü destekledi. Gözlemlerine göre, son aylarda yapay zeka yardımıyla hazırlanan hata raporlarının ve kod analizlerinin kalitesi önemli ölçüde arttı. Bu durum, projenin iyileştirilme hızını artırmaya hizmet ediyor.

Rust dilinde Linux ve beklenmedik yanıt

Torvalds'ın açıklamasından birkaç gün sonra internette sembolik bir proje ortaya çıktı. Pekin Üniversitesi'nden bir öğrenci, Poseidon takma adıyla Linux 0.11 çekirdeğini tamamen Rust programlama dilinde yeniden yazdı. İlginç olan ise, 1991 yılında yayınlanan bu tarihi çekirdek sürümünü yeniden oluştururken de yapay zeka yardımından faydalanılmış olmasıdır.

Ixbt.com'a göre, bu proje 47 binden fazla kod satırı içeriyor. Bunun 15 bin satırı doğrudan çekirdeğe aitken, geri kalanı o döneme ait kütüphaneler ve araçlardır. Proje yazarı sadece kodu kopyalamakla kalmadı, aynı zamanda tüm ilk Linux sistemini Rust dilinde yeniden canlandırdı. Bu deneyim toplulukta farklı şekillerde karşılandı: bazıları bunu zaman kaybı olarak nitelendirirken, diğerleri eğitsel açıdan çok faydalı buldu.

Linux çekirdeğine Rust dilinin entegrasyonu ve AI araçlarının girişi küresel bir eğilim olduğundan, bu haber yazılımcılar için de önem taşıyor. Torvalds'ın kararlılığı, en muhafazakar sistemlerin bile teknolojik devrimin dışında kalmak istemediğini gösteriyor. 35 yıl önce Linus Torvalds, Linux'u "sadece eğlence için" (Just for Fun) yaratmıştı, bugün ise yeni nesil bunu AI ve Rust yardımıyla tekrarlıyor.