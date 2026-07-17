Gonzalo García, Mourinho'yu etkiledi: Karar bile hazır

·30·Spor
Gonzalo García, Mourinho'yu etkiledi: Karar bile hazır

Real Madrid forveti Gonzalo García, sezon öncesi kampının ilk günlerinde takım arkadaşlarının ve teknik heyetin dikkatini üzerine çekti. 22 yaşındaki futbolcunun fiziksel durumu, kulüpte beklenenden çok daha güçlü bir izlenim bıraktı.

İspanyol forvetin artık temel hedefi, yeni teknik direktör José Mourinho'ya kendini kanıtlayarak Real kadrosunda kalmak.

Antrenmanlara mükemmel formda döndü

Diario AS'ın haberine göre Gonzalo García, sezon öncesi hazırlık sürecine çok iyi bir fiziksel kondisyonla geldi.

Futbolcu, antrenmanlardaki aktifliği, dayanıklılığı ve yüksek hazırlık seviyesiyle sadece teknik heyeti değil, takım arkadaşlarını da şaşırttı.

Genç forvet bu sayede yeni sezon öncesinde ilk 11 için ciddi bir rekabete hazır olduğunu gösteriyor.

García'nın ana hedefi belli

22 yaşındaki forvet Real Madrid'den ayrılmak istemiyor. Takımda kalıp şansını José Mourinho'ya kanıtlamayı planlıyor.

Sezon öncesi kampları García için belirleyici bir öneme sahip olabilir. Çünkü tam da bu dönemde teknik direktörün güvenini kazanıp yeni sezon kadrosunda yer alma şansına sahip.

Geçen sezon Mbappé'nin yedeğiydi

Gonzalo García, geçen sezon Real'in ana kadrosunda düzenli olarak forma şansı bulamamıştı.

O, daha çok Kylian Mbappéiçin bir yedek opsiyon olarak görülüyordu ve sahaya çıkma fırsatları sınırlıydı.

Buna rağmen futbolcu, kulüpte kalmaya ve hücum hattındaki rekabete hazır olduğunu antrenmanlarda gösteriyor.

Mourinho onun satışına karşı çıktı

Haberlere göre, Haziran ayında Real Madrid'in başına geçen José Mourinho, Gonzalo García'nın olası satışına şimdiden karşı çıktı.

Portekizli çalıştırıcı, genç forvetin önümüzdeki sezonda takıma lazım olacağı görüşünde.

Bu karar, García'ya kendini göstermesi için yeni bir kapı açabilir. Artık her şey onun sezon öncesi kamplarındaki performansına ve Mourinho'nun güvenini ne ölçüde hak edeceğine bağlı.

Real MadridGonzalo GarcíaJosé MourinhoLa LigaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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