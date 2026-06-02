Mt. Gox soğuk cüzdanlarından 739 milyon dolarlık Bitcoin transfer edildi

Faaliyetlerini durduran Japon kripto borsası Mt. Gox, Salı sabahı soğuk cüzdanlarından yaklaşık 739 milyon dolar değerinde Bitcoin varlığı transfer etti. Arkham Intelligence verilerine göre bu, son iki aydaki ilk büyük on-chain hareketlilik. Bu gelişmeyi Cointelegraph.com aktarıyor.

Blokzinciri verileri, borsanın UTC saatiyle 04:47'de 10.306 Bitcoin'i (BTC) bilinmeyen bir adrese taşıdığını gösteriyor. Bu fonlar şu anda Arkham tarafından "kullanılmamış" olarak işaretlenmiş durumda, yani yeni bir adreste tutuluyorlar. Aynı zamanda borsa, sıcak cüzdanına 116,3 BTC (yaklaşık 8,25 milyon dolar) tutarında ayrı bir transfer gerçekleştirdi.

Bu büyük işlem, alacaklılara yapılacak geri ödeme sürecinin hızlanabileceğine dair spekülasyonları artırdı. On yıldan uzun süredir fonlarını bekleyen alacaklılar, Bitcoin varlıklarını teslim aldıklarında satışa başlayabilir, bu da piyasa üzerinde ek bir baskı oluşturabilir.

Arkham verilerine göre, Mt. Gox cüzdanlarında hala 34.504 BTC (yaklaşık 2,41 milyar dolar) bulunuyor. Borsa, Temmuz 2024'ten itibaren Kraken ve Bitstamp gibi ortak borsalar aracılığıyla geri ödemelere başlamıştı ancak süreç yavaş ilerliyor ve son tarih birkaç kez ertelendi.

Mt. Gox, bir zamanlar küresel BTC ticaretinin %70'ini kontrol eden dünyanın en büyük Bitcoin borsasıydı. Tokyo merkezli platform, 2014 yılında 850.000 BTC'nin kaybolduğunu duyurduktan sonra iflas etmişti. Şu anda alacaklılara yapılacak ödemelerin tamamlanması için son tarih 31 Ekim 2026 olarak belirlendi.