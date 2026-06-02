Kripto hazine girişleri 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi

DefiLlama verilerine göre, Mayıs ayında dijital varlık hazine (DAT) şirketlerine aylık yatırım girişi 180 milyon USD seviyesine geriledi. Bu rakam, Ekim 2024'ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olup, Nisan ayındaki 4,4 milyar USD'lik veriye kıyasla yüzde 95'lik bir düşüşü temsil ediyor. Ayrıca Mayıs ayı girişi, Ocak-Mayıs dönemi aylık ortalamasının yüzde 93 altında kaldı. Bu durumu Cointelegraph.com bildiriyor.

Mayıs ayındaki toplam girişin yaklaşık yüzde 98'i, yani 177 milyon USD'si Bitcoin hazine şirketlerine gitti. Buna rağmen, Bitcoin girişleri de Nisan ayındaki 3,8 milyar USD'ye kıyasla keskin bir düşüş gösterdi. Diğer varlıklar arasında ZCash, Story ve Sui gibi projelere küçük miktarlarda fon girişi olurken, Litecoin ağından 1,89 milyon USD çıkış gerçekleşti.

Analistlere göre bu düşüş, yatırımcıların pasif kripto hazine modellerine yönelik tutumlarının değiştiğini gösteriyor. Spot ETF'lerin ortaya çıkışı ve getiri artırma baskısı, sadece token biriktiren şirketlerin cazibesini azaltıyor. Galaxy Digital uzmanları, DAT'ler için "al ve tut" döneminin sona erdiğini belirtiyor.

Artık hazine firmaları varlıklarını staking, doğrulayıcı altyapısı veya merkeziyetsiz finans (DeFi) stratejileri aracılığıyla aktif olarak kullanmak zorunda kalıyor. Örneğin, Everstake raporuna göre, altı büyük hazine firmasının gelirlerinin ortalama yüzde 60'ı staking sayesinde elde edildi. Mercuryo temsilcisi Arthur Firstov'a göre, piyasadaki bu değişimleri sadece ETF'lerle ilişkilendirmek piyasa dinamiklerini aşırı basitleştirmek olacaktır.