Steam platformasındaki sahte oyunlar aracılığıyla kripto para çalan şahıs yakalandı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Steam platformuna kötü amaçlı yazılımlarla donatılmış sahte video oyunları yükleyerek kullanıcıların kripto para cüzdanlarını boşaltan, Florida'da yaşayan 21 yaşındaki Zyaire Wilkins'i tutukladı. Bu suç şeması, binlerce oyuncunun kişisel verilerini ve varlıklarını tehlikeye attı. Bu bilgiyi Techcrunch.com bildiriyor. Savcılık verilerine göre, Wilkins ve bir grup suç ortağı, son iki yıl içinde Steam mağazasında BlockBlasters, Dashverse, Lampy, Lunara ve PirateFi gibi isimler altında birçok oyun yayınladı. Dışarıdan tamamen yasal ve güvenli görünen bu oyunlar, yüklendikten sonra kullanıcının bilgisayarına gizlice virüs bulaştırarak şifreleri ve diğer önemli verileri çaldı.

8000'den fazla mağdur ve yüz binlerce dolar zarar

FBI tarafından yürütülen soruşturma sonuçlarına göre, bu kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla toplamda 8000'e yakın kullanıcının cihazı zarar gördü. Suçlular en az 80 kripto para cüzdanına erişmeyi başardı ve toplamda 220.000 dolardan fazla varlığı ele geçirdi. ixbt.com yayınına göre grup, "ürünlerini" Discord, LinkedIn ve Telegram gibi sosyal ağlarda aktif olarak tanıttı.

İlginç olan şu ki, suçlular oyunları o kadar ustalıkla hazırlamışlardı ki, kullanıcılar bunları indirip sorunsuz bir şekilde oynayabiliyordu. Bu durum, kötü amaçlı kodun uzun süre fark edilmemesini sağladı. Ancak Steam platformunun sahibi olan Valve şirketi, şüpheli etkinlikleri fark ederek geçen yıl PirateFi ve diğer birkaç oyunu platformdan kaldırmıştı.

Suçun izi: UberEats hizmeti ele verdi

Müfettişler, suçun izini sürmek için modern teknolojilerden yararlandı. FBI, çalınan kripto paraların dolaştığı özel bir hesabı tespit etti ve bu hesap üzerinden UberEats gibi hizmetler için hediye kartları (gift cards) satın alındığını gözlemledi. Uber şirketine gönderilen talebin ardından, bu kartların internette "Sibel.eth" takma adıyla tanınan Wilkins'e ait adreslere yemek siparişi vermek için kullanıldığı ortaya çıktı.

Wilkins'in evinde yapılan aramada MacBook dizüstü bilgisayarı, akıllı telefonları ve dijital cüzdanlarına el konuldu. Şu anda kendisi ve suç ortakları hakkında bilgisayar korsanlığı ve dolandırıcılık suçlamaları bulunuyor. Bu olay, Steam gibi büyük platformlarda bile güvenliğin %100 garanti edilmediği gerçeği nedeniyle oyuncular ve kripto para sahipleri için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.

Uzmanlar, Steam kullanıcılarına şüpheli geliştiricilerin oyunlarını indirirken dikkatli olmalarını ve iki faktörlü kimlik doğrulama sistemlerini kullanmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca siber güvenlik uzmanları, bilinmeyen kaynaklardan gelen bağlantılar aracılığıyla oyun indirilmemesi konusunda uyarıyor.

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